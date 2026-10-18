18 de outubro de 2026
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FAMÍLIA PROCURA

Homem desaparece após sair para pescar no Rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Nelson Samuel Strambek, de 53 anos desapareceu após sair para pescar.
Nelson Samuel Strambek, de 53 anos desapareceu após sair para pescar.

  Uma família vive momentos de angústia à procura de Nelson Samuel Strambek, de 53 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, na região de Piracicaba, que desapareceu após sair para pescar em uma chácara na região da Ponte do Funil, às margens do Rio Piracicaba.

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 O caso gera preocupação após objetos pessoais e medicamentos terem sido encontrados no local. Segundo relatos dos familiares, Nelson deixou a camiseta pendurada em uma cerca e não foi mais visto. A principal suspeita é de que ele tenha entrado nas águas do rio e possa ter sido arrastado pela força da correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o caso mobiliza a busca por informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento. Até o momento, Nelson ainda não foi localizado.

Qualquer informação que possa contribuir para encontrar Nelson pode ser fundamental neste momento, no telefone 190 da Polícia Militar.

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