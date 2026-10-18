Uma família vive momentos de angústia à procura de Nelson Samuel Strambek, de 53 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, na região de Piracicaba, que desapareceu após sair para pescar em uma chácara na região da Ponte do Funil, às margens do Rio Piracicaba.

LEIA MAIS

O caso gera preocupação após objetos pessoais e medicamentos terem sido encontrados no local. Segundo relatos dos familiares, Nelson deixou a camiseta pendurada em uma cerca e não foi mais visto. A principal suspeita é de que ele tenha entrado nas águas do rio e possa ter sido arrastado pela força da correnteza.