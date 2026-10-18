José Rodrigo Alves dos Santos estava no campo de futebol do Clube dos Metalúrgicos, onde se preparava para participar de uma partida com amigos, quando sofreu uma descarga elétrica.

Um acidente envolvendo eletricidade terminou com a morte de um homem de 33 anos na noite de sexta-feira (16), em Araras, na região de Piracicaba.

As informações registradas na ocorrência apontam que o homem estava perto de um poste de iluminação e teria recebido o choque ao tocar na estrutura metálica que cerca o campo.

Ao perceber o ocorrido, um dos colegas tentou ajudar a vítima, mas também acabou levando uma descarga elétrica. Segundo a Prefeitura de Araras, o segundo homem não sofreu ferimentos graves.

O SAMU recebeu o chamado por volta das 18h15 e enviou uma equipe ao local. Os profissionais de saúde realizaram procedimentos de reanimação por cerca de 40 minutos, mas não conseguiram salvar José Rodrigo. O óbito foi confirmado ainda no campo.