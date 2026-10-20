A Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (20) que adotou medidas para assegurar tratamento igualitário às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) durante o segundo turno das eleições. A manifestação foi apresentada após a Justiça Eleitoral exigir documentos que comprovassem o cumprimento das regras estabelecidas para a distribuição de conteúdo político e a veiculação de anúncios eleitorais.

No documento enviado à Corte, a empresa afirma que uma declaração técnica anexada ao processo demonstra que os conteúdos relacionados aos dois candidatos recebem tratamento equivalente, sem discriminação. A Meta também sustenta que não houve demora deliberada ou resistência ao cumprimento das determinações judiciais.

Segundo a manifestação, as equipes do Facebook Brasil e da Meta estão trabalhando continuamente para reunir a documentação exigida pelo tribunal, que inclui 17 pontos estabelecidos na ordem judicial.