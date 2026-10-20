A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (20) aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da Presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece com 48%. A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.
O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, com 2 mil eleitores de todo o país. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02952/2026.
Os percentuais de votos válidos desconsideram as intenções de voto em branco e nulo, além das respostas de eleitores que não souberam ou não quiseram informar sua escolha. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado final da votação.
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Intenções de voto incluem brancos, nulos e indecisos
Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 45%. Outros 5% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto, e 2% não sabem ou não responderam.
Confira os números da pesquisa estimulada:
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%;
- Lula (PT): 45%;
- Brancos e nulos: 5%;
- Não sabem ou não responderam: 2%.
A diferença de três pontos percentuais entre os candidatos também está dentro da margem de erro do levantamento.
Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista prévia de candidatos, Flávio aparece com 47%, contra 44% de Lula. Nesse cenário, 5% dizem que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não souberam responder.
Comparação com levantamento anterior
Na comparação com a rodada divulgada em 1º de outubro, Flávio Bolsonaro passou de 46% para 48% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Lula permaneceu com 45% no mesmo período.
Os dados mostram uma alteração no percentual atribuído ao candidato do PL, enquanto o índice do presidente se manteve estável. A comparação considera os resultados das duas rodadas do instituto.
Diferenças por gênero e faixa de renda
A pesquisa também apresenta diferenças nas intenções de voto de acordo com o perfil dos entrevistados. Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 52%, enquanto Lula tem 41%.
Entre as mulheres, o cenário se inverte numericamente: Lula aparece com 49%, contra 45% de Flávio.
A renda familiar também revela diferenças no levantamento. Entre os entrevistados que recebem até dois salários mínimos, Lula soma 54% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 39%.
Já na faixa de renda superior a cinco salários mínimos, o candidato do PL aparece com 61%, diante de 33% do presidente.
Os números correspondem aos recortes apresentados pela pesquisa e não devem ser interpretados isoladamente como resultado definitivo da eleição.
Rejeição dos candidatos
O levantamento também avaliou a rejeição dos dois candidatos. Lula registra 35%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%.
Além disso, 28% dos entrevistados afirmam rejeitar os dois candidatos, e 4% dizem não rejeitar nenhum deles.
O indicador mede a resistência declarada dos eleitores em relação aos candidatos e complementa os dados de intenção de voto.
Maioria afirma já ter definido o voto
A pesquisa Real Time Big Data aponta que 93% dos entrevistados afirmam já ter definido em quem votar no segundo turno, marcado para domingo (25). O dado indica que a maior parte dos participantes declara ter uma escolha definida na reta final da disputa.
Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% dizem que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Entre os apoiadores de Lula, o percentual é de 90%.
Apesar do alto índice de definição declarado pelos entrevistados, os resultados representam o cenário registrado durante o período de coleta e estão sujeitos à margem de erro da pesquisa.
Metodologia: a pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o Brasil, entre 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02952/2026.