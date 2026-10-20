A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (20) aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da Presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece com 48%. A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, com 2 mil eleitores de todo o país. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02952/2026.

Os percentuais de votos válidos desconsideram as intenções de voto em branco e nulo, além das respostas de eleitores que não souberam ou não quiseram informar sua escolha. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado final da votação.