O último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2026 será realizado nesta sexta-feira (23), a partir das 21h20, pela TV Globo. O encontro reunirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República.

O debate será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será feita ao vivo pela TV Globo, com exibição simultânea pela GloboNews e pelo portal g1.

O confronto ocorrerá dois dias antes do segundo turno, marcado para domingo (25), quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Como será o debate?