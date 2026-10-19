O último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2026 será realizado nesta sexta-feira (23), a partir das 21h20, pela TV Globo. O encontro reunirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República.
O debate será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será feita ao vivo pela TV Globo, com exibição simultânea pela GloboNews e pelo portal g1.
O confronto ocorrerá dois dias antes do segundo turno, marcado para domingo (25), quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.
Como será o debate?
De acordo com as regras divulgadas pela emissora, o programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos farão perguntas um ao outro sobre temas regionais, definidos por sorteio ao vivo.
No segundo bloco, os presidenciáveis poderão escolher os assuntos que desejam discutir a partir de uma lista previamente organizada pela emissora. Já o terceiro será dedicado a temas livres, com espaço para as considerações finais dos candidatos.
O tempo exato de fala de cada participante ainda não havia sido divulgado, e as regras poderiam sofrer alterações.
Primeiro debate do segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentaram pela primeira vez nesta etapa da campanha no domingo (18), em debate promovido pelo Grupo Bandeirantes. O encontro foi marcado por acusações, provocações e momentos de tensão entre os candidatos.
O debate da Globo será o último confronto televisivo previsto entre os dois antes da votação de domingo. A expectativa é que os presidenciáveis utilizem o espaço para apresentar suas propostas e buscar o apoio dos eleitores na reta final da campanha.
Onde assistir ao debate presidencial?
O público poderá acompanhar o encontro ao vivo pela TV Globo, após o Jornal Nacional, além da transmissão simultânea pela GloboNews e pelo g1. O portal também disponibilizará o conteúdo na íntegra após a exibição.