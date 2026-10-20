O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou nesta segunda-feira (19) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido para que a Justiça Eleitoral amplie a divulgação das mudanças nos locais de votação para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25). A solicitação busca garantir que os eleitores afetados sejam informados com antecedência sobre os novos endereços e consigam comparecer aos locais corretos no dia da votação.

De acordo com informações dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), cerca de 130 mil eleitores de 22 estados tiveram seus locais de votação alterados. Ao todo, 444 seções eleitorais passarão por mudanças de endereço, o que exige uma comunicação eficiente para evitar dúvidas e deslocamentos desnecessários no dia do pleito.

Entre as medidas solicitadas pelo MPE está a notificação dos eleitores por meio do aplicativo e-Título, além da divulgação das alterações nos sites oficiais da Justiça Eleitoral. O órgão também pede a utilização de emissoras de rádio e televisão e das redes sociais para ampliar o alcance dos avisos e facilitar o acesso às informações.