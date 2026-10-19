O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,3% dos votos válidos, contra 49,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (19). O levantamento mostra uma disputa acirrada entre os candidatos à Presidência da República a seis dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Apesar da vantagem numérica de Flávio, a diferença de 0,6 ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa, caracterizando empate técnico.

Na rodada anterior, divulgada em 13 de outubro, o senador registrava 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%. Na comparação entre os dois levantamentos, a vantagem de Flávio caiu de quatro pontos percentuais para menos de um ponto.