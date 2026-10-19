O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,3% dos votos válidos, contra 49,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (19). O levantamento mostra uma disputa acirrada entre os candidatos à Presidência da República a seis dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Apesar da vantagem numérica de Flávio, a diferença de 0,6 ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa, caracterizando empate técnico.
Na rodada anterior, divulgada em 13 de outubro, o senador registrava 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%. Na comparação entre os dois levantamentos, a vantagem de Flávio caiu de quatro pontos percentuais para menos de um ponto.
No cenário estimulado, que considera a intenção de voto de todos os entrevistados, incluindo aqueles que não indicaram um candidato, Flávio aparece com 46,5%, ante 45,9% de Lula. Brancos, nulos e indecisos representam 7,6% das respostas.
Os votos válidos são calculados excluindo os votos brancos e nulos, seguindo o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições. Nesse cenário, Flávio soma 50,3%, enquanto Lula registra 49,7%.
Eleitores demonstram maior definição do voto
O levantamento também avaliou o grau de decisão dos eleitores para o segundo turno. De acordo com os dados, 90,9% dos entrevistados afirmam que não pretendem mudar o voto até o dia da eleição. Na pesquisa anterior, realizada em outubro, o índice era de 92,4%.
Outros 8,4% admitem a possibilidade de alterar a escolha antes da votação, enquanto 0,7% não souberam ou não responderam.
Entre os eleitores que ainda consideram mudar de opinião, 14,9% apontam Lula como uma opção de voto, enquanto 7,1% mencionam Flávio Bolsonaro. Os percentuais se referem ao grupo que admite a possibilidade de mudar a escolha, conforme os dados divulgados.
A pesquisa também indica um elevado grau de convicção entre os apoiadores dos dois candidatos. Entre os eleitores de Flávio, 94,5% afirmam estar totalmente decididos. Entre os apoiadores de Lula, o índice é de 94%.
Os números mostram que a maior parte do eleitorado entrevistado declara já ter definido sua escolha, embora uma parcela ainda admita a possibilidade de mudança na reta final da campanha.
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Rejeição de Lula recua
A pesquisa BTG/Nexus também mediu a rejeição aos candidatos, considerando os eleitores que afirmam não votar em determinado nome de jeito nenhum.
Nesse indicador, Lula registrou queda de 50,6% para 47,8% em relação ao levantamento anterior. A rejeição a Flávio Bolsonaro também recuou, passando de 47% para 46,8%.
Apesar da redução, o presidente continua apresentando o maior índice de rejeição entre os dois candidatos, com diferença de um ponto percentual em relação ao senador.
O indicador de rejeição é relevante porque mostra a parcela do eleitorado que descarta votar em determinado candidato. No segundo turno, em que a disputa se concentra em dois nomes, esse fator pode influenciar a capacidade de cada campanha de conquistar eleitores que ainda não decidiram seu voto.
Aprovação do governo Lula
O levantamento também avaliou a percepção dos entrevistados sobre a administração federal. A aprovação do governo Lula subiu de 45% para 47,2% em comparação com a rodada anterior.
Por outro lado, 48,8% afirmaram desaprovar a gestão. Outros 4,1% não souberam responder ou preferiram não opinar.
Na avaliação qualitativa do governo, 32,4% dos entrevistados classificaram a administração como ótima ou boa. Já 42,9% consideraram o governo ruim ou péssimo, enquanto 23,6% avaliaram a gestão como regular.
Os resultados mostram que a desaprovação continua superior à aprovação, apesar da melhora registrada no levantamento mais recente.
Fim da escala 6x1 tem apoio de 62,2%
A pesquisa também investigou a opinião dos eleitores sobre o fim da escala de trabalho 6x1, tema que integra a agenda política do governo Lula.
Segundo os dados, 62,2% dos entrevistados aprovam o fim do modelo de seis dias de trabalho para um de descanso. Outros 26,4% desaprovam a proposta, enquanto 7,4% não souberam responder ou preferiram não opinar.
A medida prevê mudanças na organização da jornada de trabalho e é defendida pelo governo federal como uma forma de ampliar o tempo de descanso dos trabalhadores.
O tema ganhou espaço durante a campanha presidencial e também foi discutido no debate entre Lula e Flávio Bolsonaro realizado pela TV Bandeirantes no domingo (18).
Nova rodada de pesquisas
A divulgação da pesquisa ocorre na reta final da campanha para o segundo turno. Novos levantamentos estão previstos para os dias seguintes, com o objetivo de acompanhar a evolução das intenções de voto antes da votação de 25 de outubro.
A disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro permanece apertada no levantamento da BTG/Nexus. Embora o senador esteja numericamente à frente nos votos válidos, a diferença entre os dois candidatos está dentro da margem de erro, sem apontar uma vantagem estatisticamente conclusiva.
Metodologia
A pesquisa foi encomendada pelo BTG Pactual e realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa da FSB Holding. Foram entrevistados 2.002 eleitores por telefone, entre os dias 16 e 18 de outubro.
O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.