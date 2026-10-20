O mercado de trabalho brasileiro deve continuar valorizando profissionais com experiência especializada, domínio de novas tecnologias e capacidade de contribuir para decisões estratégicas das empresas em 2027. As projeções do Guia Salarial da Robert Half indicam que a remuneração mensal pode chegar a R$ 93.550 em determinadas funções, especialmente em cargos executivos ligados às áreas financeira, comercial e de investimentos.

O levantamento reúne perspectivas salariais para mais de 450 cargos distribuídos em oito áreas: Tecnologia, Engenharia, Jurídico, Vendas e Marketing, Finanças e Contabilidade, Mercado Financeiro, Seguros e Recursos Humanos. Além das remunerações, o estudo apresenta os segmentos econômicos com maior demanda por profissionais, as funções mais procuradas e as competências técnicas e comportamentais valorizadas pelas empresas.

Os valores apresentados correspondem à remuneração-base mensal prevista para os cargos e não incluem bônus, participação nos lucros ou benefícios. As estimativas refletem salários praticados no mercado brasileiro para profissionais conectados pela Robert Half a empregadores no país.