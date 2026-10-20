O mercado de trabalho brasileiro deve continuar valorizando profissionais com experiência especializada, domínio de novas tecnologias e capacidade de contribuir para decisões estratégicas das empresas em 2027. As projeções do Guia Salarial da Robert Half indicam que a remuneração mensal pode chegar a R$ 93.550 em determinadas funções, especialmente em cargos executivos ligados às áreas financeira, comercial e de investimentos.
O levantamento reúne perspectivas salariais para mais de 450 cargos distribuídos em oito áreas: Tecnologia, Engenharia, Jurídico, Vendas e Marketing, Finanças e Contabilidade, Mercado Financeiro, Seguros e Recursos Humanos. Além das remunerações, o estudo apresenta os segmentos econômicos com maior demanda por profissionais, as funções mais procuradas e as competências técnicas e comportamentais valorizadas pelas empresas.
Os valores apresentados correspondem à remuneração-base mensal prevista para os cargos e não incluem bônus, participação nos lucros ou benefícios. As estimativas refletem salários praticados no mercado brasileiro para profissionais conectados pela Robert Half a empregadores no país.
Para elaborar o levantamento, a empresa ouviu, em junho de 2026, 500 gestores responsáveis por contratações e 1.000 profissionais de diferentes áreas. Os participantes atuam em empresas privadas e de capital aberto, de pequeno, médio e grande porte.
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Cargos executivos concentram os maiores salários
As funções de liderança aparecem no topo das projeções salariais para 2027. O cargo de diretor financeiro, conhecido pela sigla CFO, em grandes empresas, lidera a lista, com remuneração mensal de até R$ 93.550.
O profissional que ocupa essa posição costuma ser responsável pelo planejamento financeiro, pelo controle de despesas, pela análise de resultados e pelo apoio às decisões estratégicas da organização. A função exige visão de negócios e capacidade de avaliar riscos e oportunidades.
Na segunda posição aparece o Sales Trader — diretor executivo (Managing Director) —, com salário de até R$ 90.050. A lista também inclui cargos relacionados à gestão financeira, às operações do mercado de capitais, às fusões e aquisições de empresas e à direção comercial.
Confira os dez cargos executivos com os maiores salários previstos:
- Diretor financeiro (CFO) — Finanças e Contabilidade, grandes empresas: até R$ 93.550 por mês;
- Sales Trader — diretor executivo (Managing Director): até R$ 90.050;
- Diretor-geral de Finanças (CFO) — Mercado Financeiro: até R$ 85.250;
- Gerente-geral — Vendas e Marketing, grandes empresas: até R$ 85.000;
- Trader — diretor executivo (Managing Director): até R$ 84.600;
- Diretor executivo de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 81.700;
- Diretor executivo de Fusões e Aquisições (M&A): até R$ 80.650;
- Chief Data Officer (CDO) — Seguros: até R$ 72.000;
- Diretor financeiro (CFO) — Seguros: até R$ 66.150;
- Diretor comercial — Vendas e Marketing, grandes empresas: até R$ 62.100.
As remunerações demonstram o peso das funções estratégicas nas empresas de maior porte e nas organizações que atuam no mercado financeiro. Nesses cargos, além da formação e da experiência profissional, a capacidade de liderar equipes, administrar recursos e tomar decisões com base em informações consistentes pode ser determinante para a carreira.
Mercado financeiro e tecnologia também oferecem salários elevados
As oportunidades com remunerações expressivas não estão restritas à alta administração. Entre os cargos não executivos, funções relacionadas à gestão de investimentos, análise de riscos, tecnologia e inteligência artificial também aparecem entre as mais bem remuneradas.
O gestor de renda variável lidera esse grupo, com salário mensal de até R$ 45.300, seguido pelo gestor de renda fixa, cuja remuneração pode alcançar R$ 43.500. Essas funções estão relacionadas à administração de investimentos e à análise de cenários econômicos e financeiros.
Na área tecnológica, o engenheiro de inteligência artificial aparece com remuneração de até R$ 28.200 mensais. Também estão entre os destaques o analista DevSecOps, o engenheiro de prompt, o arquiteto de software e o especialista ou cientista de dados.
Veja os dez cargos não executivos com os maiores salários projetados:
- Gestor de renda variável: até R$ 45.300 por mês;
- Gestor de renda fixa: até R$ 43.500;
- Associate de M&A: até R$ 35.550;
- Associate de Crédito e Risco: até R$ 34.350;
- Associate de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 30.200;
- Engenheiro de inteligência artificial: até R$ 28.200;
- Analista DevSecOps: até R$ 27.350;
- Engenheiro de prompt: até R$ 27.150;
- Arquiteto de software: até R$ 26.950;
- Especialista ou cientista de dados: até R$ 25.600.
A presença de cargos ligados à inteligência artificial e à análise de dados acompanha a necessidade das empresas de desenvolver soluções tecnológicas, automatizar processos, proteger informações e utilizar dados para orientar decisões.
Empresas oferecem salários maiores para atrair especialistas
A disputa por profissionais qualificados também aparece nos resultados da pesquisa. Na área de Tecnologia, 53% dos gestores de contratação entrevistados afirmaram oferecer salários acima do que haviam planejado para conseguir preencher vagas.
Além disso, 41% dos empregadores ouvidos disseram pagar remunerações maiores a profissionais com experiência em inteligência artificial generativa.
Os dados apontam que, em determinados segmentos, encontrar profissionais com as competências necessárias pode exigir condições salariais mais competitivas. O domínio de ferramentas tecnológicas, portanto, pode representar um diferencial na busca por oportunidades, principalmente quando combinado com experiência prática e conhecimento das necessidades do negócio.
A valorização, entretanto, não depende exclusivamente da familiaridade com novas ferramentas. O estudo também destaca a importância de competências como pensamento analítico, comunicação, capacidade de negociação, aprendizagem contínua e visão estratégica.
Tecnologia: inteligência artificial, dados e segurança da informação
Na área de Tecnologia, os segmentos com maior demanda incluem indústrias em geral, logística, mercado financeiro, empresas de tecnologia e varejo.
Entre os cargos mais procurados estão analista de dados e business intelligence (BI), analista e especialista de sistemas ERP, profissionais de segurança da informação e governança de tecnologia, coordenadores de infraestrutura e gerentes de TI.
As competências técnicas que podem impulsionar a remuneração incluem cibersegurança, gestão de riscos tecnológicos, ciência e engenharia de dados, desenvolvimento de software, automação e aplicação de inteligência artificial.
Também ganham importância as soluções de inteligência artificial generativa e agêntica, além do conhecimento de idiomas.
No aspecto comportamental, as empresas valorizam profissionais com curiosidade técnica, disposição para aprender continuamente, comunicação clara, colaboração entre equipes e capacidade de compreender os impactos da tecnologia sobre os negócios.
Finanças e Contabilidade: análise de dados e conhecimento tributário
Em Finanças e Contabilidade, os segmentos com maior demanda incluem agronegócio, alimentos e bebidas, mineração, saúde e varejo.
Entre as funções mais procuradas estão analista contábil ou fiscal, analista de faturamento, controller, gerente fiscal e profissionais de planejamento e análise financeira, conhecidos como FP&A.
O levantamento destaca competências como análise de dados, análise financeira, ferramentas de BI, conhecimento de idiomas, normas internacionais de contabilidade (IFRS) e familiaridade com a reforma tributária.
Além do conhecimento técnico, atenção aos detalhes, responsabilidade, conformidade com normas e capacidade de interpretar informações estão entre as habilidades relevantes para a área.
Vendas e Marketing: dados e relacionamento com clientes
Nas áreas de Vendas e Marketing, a procura por profissionais está relacionada a segmentos como agronegócio, alimentos e bebidas, energia, logística e mineração.
Os cargos mais demandados incluem especialistas de marketing, executivos de contas, gerentes comerciais, gerentes de marketing e gerentes de produtos.
O uso de dados para compreender o comportamento dos consumidores e orientar estratégias comerciais aparece entre as competências valorizadas. Também se destacam o domínio de ferramentas de relacionamento com clientes (CRM), automação de vendas, inteligência artificial aplicada ao marketing e análise de desempenho de campanhas digitais.
Negociação, escuta ativa, capacidade de contar histórias com dados, adaptação a mudanças e tomada de decisões orientada por resultados também podem contribuir para o desenvolvimento profissional nesse segmento.
Engenharia: gestão de projetos e melhoria contínua
Na Engenharia, os setores com maior demanda incluem os segmentos automotivo, construção civil, logística, mineração, siderurgia, petróleo e gás.
Entre as funções mais procuradas estão engenheiro de processos, engenheiro de produção, engenheiro de qualidade, engenheiro de vendas e gerente de supply chain, responsável pela gestão da cadeia de suprimentos.
As competências valorizadas incluem análise de dados, desenvolvimento de software, gestão de projetos, melhoria contínua e conhecimento de idiomas. O levantamento também destaca a integração entre tecnologia, inteligência artificial e dados na tomada de decisões.
A capacidade de solucionar problemas complexos, avaliar riscos operacionais e trabalhar em conjunto com diferentes áreas aparece entre as habilidades comportamentais relevantes.
Jurídico: especialização e uso de inteligência artificial
No setor Jurídico, a demanda envolve escritórios de advocacia e empresas dos segmentos de geração de energia, logística, saúde e tecnologia.
Os cargos mais procurados incluem advogado contencioso cível, advogado de contratos, advogado societário ou especializado em fusões e aquisições, advogado trabalhista e advogado tributário.
Entre as competências técnicas valorizadas estão pesquisa jurídica, interpretação da legislação, elaboração de contratos, coleta de informações, redação jurídica e uso de inteligência artificial generativa.
O estudo também ressalta a importância da ética, da responsabilidade profissional, do julgamento crítico, da negociação e da gestão de conflitos. A capacidade de compreender os objetivos do negócio e oferecer orientações adequadas às necessidades das organizações também é relevante.
Recursos Humanos: gestão de pessoas e análise de indicadores
Em Recursos Humanos, os segmentos com maior demanda incluem agronegócio, energia renovável, indústrias, empresas de serviços e varejo.
Entre os cargos mais procurados estão analista de atração e seleção, analista de RH generalista, gerente de folha de pagamento, gerente de RH generalista e HR Business Partner, profissional que atua de forma estratégica junto às lideranças para alinhar a gestão de pessoas aos objetivos da empresa.
As competências técnicas incluem análise de indicadores, aplicação de inteligência artificial aos processos de RH, gestão da experiência dos colaboradores, people analytics e conhecimento de idiomas.
O levantamento também destaca a saúde mental e a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, tema relacionado às práticas de prevenção e às exigências de segurança e saúde ocupacional.
Empatia, comunicação, capacidade de administrar conflitos, adaptação a mudanças e visão de negócios também aparecem entre as habilidades valorizadas.
Mercado Financeiro: investimentos, riscos e conformidade
O mercado financeiro reúne algumas das maiores remunerações previstas para 2027, especialmente em cargos executivos e funções ligadas à gestão de investimentos.
Os segmentos com maior demanda incluem bancos de investimento, bancos de varejo e atacado, bancos digitais, fintechs, empresas de meios de pagamento, gestoras de recursos e fundos de private equity.
Entre os cargos mais procurados estão associate de M&A, Chief Data Officer (CDO), Chief Risk Officer (CRO), especialista em compliance regulatório e gerente de risco de mercado e crédito.
Conhecimentos em análise setorial, avaliação financeira, regulamentação, conformidade, engenharia de dados, inteligência artificial aplicada aos negócios e gestão de riscos podem contribuir para a valorização profissional.
O estudo também aponta a relevância da comunicação executiva, da atenção aos detalhes, do pensamento analítico e da capacidade de interpretar dados.
Seguros: dados, tecnologia e avaliação de riscos
No setor de Seguros, os segmentos com maior demanda incluem corretoras, consultorias de benefícios, healthtechs, insurtechs, resseguradoras e seguradoras tradicionais que atuam nos ramos de vida, saúde, automóveis e patrimônio.
Entre os cargos mais procurados estão analista de dados, diretor financeiro (CFO), diretor atuarial, gerente de riscos e gerente de subscrição, responsável pela avaliação e aceitação de riscos para a contratação de seguros.
As competências técnicas valorizadas incluem análise de dados, conhecimento regulatório e atuarial, idiomas, aplicação de inteligência artificial ao setor, precificação, modelagem de riscos catastróficos, segurança da informação e cibersegurança.
Adaptabilidade, atenção aos detalhes, responsabilidade, influência e pensamento analítico também são apontados como diferenciais.
Salário não é o único fator na escolha de uma vaga
Além da remuneração, os benefícios oferecidos pelas empresas podem influenciar a decisão dos profissionais de aceitar ou permanecer em um emprego. Flexibilidade de horário, trabalho híbrido, programas de saúde e bem-estar e apoio à saúde mental aparecem como diferenciais para a atração e retenção de talentos.
O Guia Salarial divide as faixas de remuneração em três percentis, considerando a experiência, a qualificação e a demanda de mercado para cada função.
O 25º percentil corresponde a profissionais novos na função, com pouca ou nenhuma experiência e que ainda precisam de orientação para realizar as atividades diárias.
O 50º percentil contempla profissionais com experiência para desempenhar as principais responsabilidades de forma consistente, sem supervisão direta.
Já o 75º percentil representa profissionais com qualificações diferenciadas, especializações ou certificações, cujo valor para a organização vai além da execução das tarefas habituais.
Por isso, os valores divulgados não significam que todos os profissionais de determinada carreira receberão o salário máximo indicado. A remuneração efetiva varia de acordo com a experiência, a formação, as responsabilidades, o porte da empresa e a demanda por cada especialidade.
As projeções para 2027 indicam que a combinação entre conhecimento técnico, domínio de ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e habilidades interpessoais tende a ser importante para profissionais que buscam crescimento na carreira. A capacidade de acompanhar mudanças e aplicar novos conhecimentos às necessidades das empresas também aparece como um diferencial em diferentes setores do mercado de trabalho.