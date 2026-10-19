Pessoas com deficiência (PcD) ou reabilitadas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem se candidatar a vagas em áreas operacionais da Klabin, na Unidade Piracicaba II, em Piracicaba (SP). O processo seletivo é exclusivo para esse público, não exige experiência profissional anterior e tem inscrições abertas até 30 de outubro. As vagas são limitadas.

Os candidatos selecionados serão contratados pela empresa e participarão de um programa de qualificação e desenvolvimento profissional antes de começar as atividades. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência e fortalecer a inclusão no ambiente industrial. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e habilidades de leitura e escrita. A empresa não informou a quantidade de vagas disponíveis nem o salário inicial, mas prevê remuneração compatível com a função e oferece um pacote de benefícios aos contratados.

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