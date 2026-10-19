Pessoas com deficiência (PcD) ou reabilitadas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem se candidatar a vagas em áreas operacionais da Klabin, na Unidade Piracicaba II, em Piracicaba (SP). O processo seletivo é exclusivo para esse público, não exige experiência profissional anterior e tem inscrições abertas até 30 de outubro. As vagas são limitadas.
Os candidatos selecionados serão contratados pela empresa e participarão de um programa de qualificação e desenvolvimento profissional antes de começar as atividades. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência e fortalecer a inclusão no ambiente industrial. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e habilidades de leitura e escrita. A empresa não informou a quantidade de vagas disponíveis nem o salário inicial, mas prevê remuneração compatível com a função e oferece um pacote de benefícios aos contratados.
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As inscrições podem ser realizadas pela internet, por meio do formulário online de cadastro, ou presencialmente no Sine Piracicaba. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar currículo e laudo médico impressos à Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba. As informações completas sobre o programa também estão disponíveis no site de carreiras da Klabin.
Além do salário, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-alimentação, restaurante na empresa, transporte fretado, participação nos resultados e seguro de vida. O pacote inclui ainda Wellhub e uma plataforma de psicoterapia online gratuita para colaboradores e dependentes.
A oportunidade é voltada a quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho e deseja desenvolver habilidades profissionais em um ambiente industrial. Como não é exigida experiência anterior, o processo pode ampliar as possibilidades para candidatos que ainda não construíram uma trajetória profissional.
A Klabin é uma empresa brasileira do setor de papel e embalagens, fundada em 1899. Em Piracicaba, mantém duas unidades dedicadas à produção de embalagens de papelão ondulado: a Unidade Piracicaba I, em operação desde 1967, e a Unidade Piracicaba II, que iniciou as atividades em 2024 e é apresentada pela empresa como a maior e mais moderna fábrica de papelão ondulado das Américas.