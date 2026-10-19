A adesão de credores que representam 42,38% do total das dívidas incluídas no plano indica o avanço das negociações, mas o resultado dependerá do cumprimento das condições estabelecidas no acordo e das demais etapas do procedimento.

O que diz a Ri Happy

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a assessoria da Ri Happy, e em nota, eles disseram:

"O Grupo Ri Happy, adquirido pela BluSun Capital Partners em 31 de agosto de 2026, iniciou um processo de reestruturação operacional e financeira sob a liderança do CEO Héctor Nuñez. Entre as medidas adotadas estão a redução de custos, a reorganização das equipes corporativas, a preparação para a mudança de sede e a renegociação de dívidas.

Em 18 de outubro de 2026, a empresa protocolou um pedido de recuperação extrajudicial, com adesão de credores, para reorganizar sua estrutura financeira. Segundo o grupo, as dificuldades estão relacionadas a fatores como juros elevados, mudanças no consumo, concorrência e impactos acumulados da pandemia. Apesar da reestruturação, as lojas físicas e os canais digitais continuam funcionando normalmente. A companhia afirma que mantém o foco no atendimento aos clientes e na preparação para a Black Friday e o Natal, além de buscar fortalecer o relacionamento com fornecedores, franqueados e parceiros comerciais."