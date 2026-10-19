A Ri Happy, rede de lojas de brinquedos que também controla a PBKids, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial no domingo (18) para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. A solicitação envolve a empresa e outras cinco companhias do grupo, que buscam reorganizar os compromissos financeiros e manter as operações.
Segundo as informações apresentadas no plano de renegociação, credores responsáveis por R$ 308,8 milhões em débitos já concordaram com a proposta. O valor corresponde a 42,38% das dívidas incluídas no processo.
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Empresa aponta juros altos e queda nas vendas
O grupo atribui as dificuldades financeiras a fatores como os efeitos da pandemia, a elevação das taxas de juros, a redução das vendas e a concorrência de empresas estrangeiras. A companhia também menciona a carga tributária brasileira entre os elementos que pressionam os resultados.
A tentativa de reorganização financeira ocorre após uma renegociação de aproximadamente R$ 292 milhões realizada em 2023. De acordo com as informações divulgadas, as medidas adotadas naquela ocasião não produziram os resultados esperados para equilibrar as contas da empresa.
Nova gestão busca reduzir custos
Em agosto, a Ri Happy foi adquirida pela BluSun Capital. Desde a mudança de controle, a nova gestão vem adotando medidas voltadas à melhoria da liquidez e à redução de despesas, com o objetivo de adequar os compromissos financeiros à capacidade de pagamento do grupo.
A recuperação extrajudicial é um mecanismo que permite a uma empresa negociar condições de pagamento diretamente com seus credores, conforme as regras previstas na legislação. O procedimento busca viabilizar um acordo para a reorganização das dívidas sem a necessidade de recorrer, inicialmente, ao processo convencional de recuperação judicial.
Lojas continuam funcionando
Apesar do pedido, as unidades físicas e os canais digitais da Ri Happy e da PBKids continuam operando normalmente no Brasil. A renegociação tem como objetivo reorganizar as obrigações financeiras e permitir a continuidade das atividades comerciais.
A adesão de credores que representam 42,38% do total das dívidas incluídas no plano indica o avanço das negociações, mas o resultado dependerá do cumprimento das condições estabelecidas no acordo e das demais etapas do procedimento.
O que diz a Ri Happy
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a assessoria da Ri Happy, e em nota, eles disseram:
"O Grupo Ri Happy, adquirido pela BluSun Capital Partners em 31 de agosto de 2026, iniciou um processo de reestruturação operacional e financeira sob a liderança do CEO Héctor Nuñez. Entre as medidas adotadas estão a redução de custos, a reorganização das equipes corporativas, a preparação para a mudança de sede e a renegociação de dívidas.
Em 18 de outubro de 2026, a empresa protocolou um pedido de recuperação extrajudicial, com adesão de credores, para reorganizar sua estrutura financeira. Segundo o grupo, as dificuldades estão relacionadas a fatores como juros elevados, mudanças no consumo, concorrência e impactos acumulados da pandemia. Apesar da reestruturação, as lojas físicas e os canais digitais continuam funcionando normalmente. A companhia afirma que mantém o foco no atendimento aos clientes e na preparação para a Black Friday e o Natal, além de buscar fortalecer o relacionamento com fornecedores, franqueados e parceiros comerciais."