O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba disponibiliza 167 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (19). As oportunidades estão distribuídas em 72 funções e são destinadas a empresas do município, com opções para diferentes áreas e níveis de experiência.
Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de caixa, com 20 vagas; balconista, ajudante de produção e atendente de lanchonete, com dez vagas cada. As oportunidades para ajudante de produção e atendente de lanchonete são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Também há oito vagas para auxiliar de cozinha, seis para promotor de vendas e cinco para vendedor de comércio varejista e jovem aprendiz na função de auxiliar administrativo, cada.
Outras funções disponíveis incluem auxiliar de qualidade, agente comercial, ajudante de obras, analista de Recursos Humanos (RH), cozinheiro, especialista comercial, encanador industrial, estoquista, fiscal de caixa e jardineiro, entre outras.
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Vagas com maiores salários
Entre as oportunidades com maiores remunerações estão operador de retroescavadeira, com salário de R$ 3.740,63; motorista carreteiro, com R$ 3.566,70; e motorista entregador, com R$ 3.360.
O painel também conta com uma oportunidade de estágio na área contábil. Para concorrer, é necessário estar cursando graduação na área, mas não há exigência de experiência profissional.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar os requisitos e as oportunidades disponíveis no Painel de Vagas, no site da Prefeitura de Piracicaba, pelo endereço: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.
As vagas permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. Por isso, os candidatos devem manter os dados atualizados e verificar os requisitos de cada oportunidade antes de se candidatar.
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.