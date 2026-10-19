O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba disponibiliza 167 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (19). As oportunidades estão distribuídas em 72 funções e são destinadas a empresas do município, com opções para diferentes áreas e níveis de experiência.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de caixa, com 20 vagas; balconista, ajudante de produção e atendente de lanchonete, com dez vagas cada. As oportunidades para ajudante de produção e atendente de lanchonete são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Também há oito vagas para auxiliar de cozinha, seis para promotor de vendas e cinco para vendedor de comércio varejista e jovem aprendiz na função de auxiliar administrativo, cada.