A Prefeitura de Piracicaba realiza, entre os dias 19 e 23 de outubro, uma força-tarefa de zeladoria urbana no bairro Santa Fé. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e reúne equipes responsáveis por diferentes serviços de manutenção, limpeza e conservação dos espaços públicos.
Os trabalhos começaram na manhã de segunda-feira (19), às 8h, com o objetivo de melhorar as condições de infraestrutura do bairro, facilitar a circulação de veículos e pedestres e contribuir para a conservação das áreas públicas. A ação também busca atender às demandas dos moradores e reforçar os cuidados com a limpeza urbana.
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Entre os serviços programados estão a operação tapa-buraco, a poda de árvores, o recolhimento de galhos, o corte de mato, a varrição de ruas e a retirada de materiais descartados por meio do serviço Catacacareco. As equipes também realizam a desobstrução de bocas de lobo e a manutenção da iluminação pública em pontos estratégicos.
Serviços abrangem vias de grande circulação
A força-tarefa contempla o perímetro formado pela Estrada Jacob Canale e pelas ruas Governador Valadares, Laura Fernandes de Campos Ferrari, Paulo Isaías Cardoso da Silva, José Flaviano Lopes, Octávio Venâncio Frasson e Rio Doce.
Segundo a administração municipal, a área foi definida considerando características das vias, que incluem trechos de grande circulação, rotas logísticas e itinerários de ônibus. A execução dos serviços nesses locais busca melhorar as condições de deslocamento e a conservação da infraestrutura urbana.
A escolha do Santa Fé também considera as características da região, que possui uma extensa área verde e enfrenta desafios relacionados ao descarte irregular de resíduos. Com a concentração de diferentes equipes no bairro, a Prefeitura pretende intensificar a limpeza e a manutenção dos espaços públicos.
Moradores destacam importância da conservação
A movimentação das equipes foi acompanhada por moradores do bairro, que avaliaram positivamente os serviços realizados. José Eduardo Victorino de Almeida, mecânico e morador do Santa Fé há mais de 18 anos, destacou a importância da continuidade dos cuidados com os espaços públicos e da colaboração da comunidade para preservar os resultados. “Seria maravilhoso que as pessoas tivessem consciência e mantivessem os serviços que foram feitos pela Prefeitura”, afirmou.
A ajudante geral Aline Aparecida Donato, que mora no bairro há 19 anos, também elogiou os trabalhos, especialmente os serviços de varrição e coleta de lixo. “Os serviços de varrição e coleta de lixo são nota 1000”, declarou.
A moradora também aprovou a operação tapa-buraco realizada na região, que integra o conjunto de ações voltadas à melhoria das condições das ruas.
Solicitações da população orientam as ações
A definição dos bairros atendidos pelas forças-tarefas considera as solicitações registradas pelos moradores por meio do canal de atendimento 156, além das indicações encaminhadas por vereadores da Câmara Municipal.
Durante a execução dos trabalhos, alguns trechos podem apresentar interferências no fluxo de veículos. De acordo com a Prefeitura, a sinalização será monitorada e os motoristas receberão orientações para circular pelas áreas em manutenção.
Após a conclusão dos serviços no Santa Fé, a próxima região prevista para receber a força-tarefa de zeladoria urbana é o bairro Vila Rezende.
A administração municipal também reforça a importância da participação dos moradores na conservação dos espaços públicos. O descarte correto de resíduos, o respeito aos dias e horários da coleta e a utilização dos serviços disponíveis são medidas que contribuem para manter os bairros limpos e organizados.