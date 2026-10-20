A Prefeitura de Piracicaba realiza, entre os dias 19 e 23 de outubro, uma força-tarefa de zeladoria urbana no bairro Santa Fé. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e reúne equipes responsáveis por diferentes serviços de manutenção, limpeza e conservação dos espaços públicos.

Os trabalhos começaram na manhã de segunda-feira (19), às 8h, com o objetivo de melhorar as condições de infraestrutura do bairro, facilitar a circulação de veículos e pedestres e contribuir para a conservação das áreas públicas. A ação também busca atender às demandas dos moradores e reforçar os cuidados com a limpeza urbana.