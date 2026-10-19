19 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Semáforos seguem desligados após 5 meses na Av. Carlos Botelho

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
Moradores e comerciantes questionam a demora para ativar os dispositivos instalados em cruzamentos de Piracicaba
Moradores e comerciantes questionam a demora para ativar os dispositivos instalados em cruzamentos de Piracicaba

Mesmo após cinco meses da instalação de novos semáforos na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, os equipamentos ainda não estão em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos de moradores e comerciantes da região, que procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a demora na ativação dos dispositivos.

Segundo os relatos, os semáforos já foram instalados nos cruzamentos da avenida, mas continuam desligados. Com isso, motoristas que passam pelos locais precisam redobrar a atenção ao atravessar os pontos onde os equipamentos foram colocados.

Saiba mais:

Nos locais em que os dispositivos estão instalados, há placas com a indicação “Desligado”, informando que os semáforos ainda não estão em operação.

A demora na ativação é motivo de preocupação para moradores e comerciantes, que questionam quando os equipamentos começarão a funcionar. Enquanto isso, os motoristas continuam circulando pelos cruzamentos sem a sinalização semafórica em funcionamento.

Prefeitura informa que equipamentos passam por testes

Questionada sobre a situação, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informou que os semáforos ainda passam por testes, programação e ajustes técnicos antes de entrarem oficialmente em operação.

Até o momento, não foi informado um prazo para a conclusão dos procedimentos e o início do funcionamento dos equipamentos.

A ativação dos semáforos é aguardada por quem circula diariamente pela Avenida Carlos Botelho, que segue com os dispositivos instalados, mas desligados.

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