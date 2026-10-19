Mesmo após cinco meses da instalação de novos semáforos na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, os equipamentos ainda não estão em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos de moradores e comerciantes da região, que procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a demora na ativação dos dispositivos.

Segundo os relatos, os semáforos já foram instalados nos cruzamentos da avenida, mas continuam desligados. Com isso, motoristas que passam pelos locais precisam redobrar a atenção ao atravessar os pontos onde os equipamentos foram colocados.

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