Mesmo após cinco meses da instalação de novos semáforos na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, os equipamentos ainda não estão em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos de moradores e comerciantes da região, que procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a demora na ativação dos dispositivos.
Segundo os relatos, os semáforos já foram instalados nos cruzamentos da avenida, mas continuam desligados. Com isso, motoristas que passam pelos locais precisam redobrar a atenção ao atravessar os pontos onde os equipamentos foram colocados.
Saiba mais:
Nos locais em que os dispositivos estão instalados, há placas com a indicação “Desligado”, informando que os semáforos ainda não estão em operação.
A demora na ativação é motivo de preocupação para moradores e comerciantes, que questionam quando os equipamentos começarão a funcionar. Enquanto isso, os motoristas continuam circulando pelos cruzamentos sem a sinalização semafórica em funcionamento.
Prefeitura informa que equipamentos passam por testes
Questionada sobre a situação, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informou que os semáforos ainda passam por testes, programação e ajustes técnicos antes de entrarem oficialmente em operação.
Até o momento, não foi informado um prazo para a conclusão dos procedimentos e o início do funcionamento dos equipamentos.
A ativação dos semáforos é aguardada por quem circula diariamente pela Avenida Carlos Botelho, que segue com os dispositivos instalados, mas desligados.