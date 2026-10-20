As consultas por lesões pré-cancerígenas de alto grau no colo do útero entre adolescentes de 15 a 19 anos caíram quase 78% após a implementação da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados são de uma pesquisa publicada na revista científica Human Vaccines & Immunotherapeutics e reforçam o impacto da imunização na prevenção de doenças que podem evoluir para câncer.

O estudo identificou uma redução expressiva nos atendimentos relacionados às chamadas neoplasias intraepiteliais cervicais de alto grau, alterações nas células do colo do útero que podem progredir para um tumor maligno quando não são identificadas e tratadas adequadamente.

O HPV é um vírus transmitido principalmente por contato sexual e representa o principal fator causador do câncer do colo do útero. A vacinação protege contra os tipos do vírus responsáveis pela maior parte dos casos da doença e, dessa forma, contribui para evitar o desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas.