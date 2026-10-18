Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava no corredor da residência, esperando para entrar no banheiro, quando o pai, que estaria alterado após consumir bebida alcoólica, começou a ameaçá-la e avançou contra ela com um facão.

Uma noite de terror dentro de casa. Um homem foi preso na noite deste sábado (17), suspeito de tentar atacar a própria filha com um facão e ameaçá-la, na Vila Rosana, em Limeira, na região de Piracicaba.

Desesperada, a jovem contou que conseguiu segurar os braços do pai e gritar por socorro. Vizinhos ouviram os pedidos de ajuda, entraram na casa e conseguiram separar os dois antes da chegada da polícia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h25 e compareceu ao imóvel com apoio de outras equipes. Questionado, o homem apresentou outra versão para o ocorrido. Ele afirmou que tinha um desentendimento com um pretendente da filha, que estaria no portão da residência, e que ela teria tentado impedi-lo de verificar a situação.

Após a ocorrência, o suspeito foi levado à Santa Casa de Limeira para exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado ao Plantão Policial da Delegacia Seccional.