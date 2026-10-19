O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (19) que 444 seções eleitorais terão mudança de endereço entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. Com isso, cerca de 130 mil eleitores de 22 estados deverão votar em locais diferentes no próximo domingo (25).
Os estados com mais eleitores afetados são Minas Gerais, com 29.715 pessoas, Paraná, com 17.968, e Amapá, com 11.614.
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Número de mudanças diminuiu
O número de seções com alteração de endereço caiu nos últimos dias. No sábado, o TSE havia divulgado mudanças em cerca de 4,3 mil seções. No domingo, o total passou para 1.116. Nesta segunda-feira, o número foi reduzido para 444.
Segundo o tribunal, as alterações nos locais de votação são definidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que conhecem melhor as particularidades de cada zona eleitoral.
O TSE também informou que os ajustes ainda estão em andamento e que os números podem sofrer novas alterações até a votação.
TSE orienta eleitores a consultar endereço
Há divergências entre os dados divulgados pelo TSE e as informações disponíveis nos sites de alguns TREs. No Tocantins, por exemplo, o portal do tribunal regional informava que os locais de votação seriam mantidos. Entretanto, o sistema do TSE indicava, até a tarde desta segunda-feira (19), pelo menos duas seções alteradas em Itaguatins, com impacto sobre 382 eleitores.
Diante das possíveis mudanças, a orientação do TSE e dos TREs é que os eleitores consultem o endereço de votação com antecedência para evitar transtornos no dia da eleição.
A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde Votar”, pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral ou pelo assistente virtual ChatVote.