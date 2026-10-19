O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (19) que 444 seções eleitorais terão mudança de endereço entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. Com isso, cerca de 130 mil eleitores de 22 estados deverão votar em locais diferentes no próximo domingo (25).

Os estados com mais eleitores afetados são Minas Gerais, com 29.715 pessoas, Paraná, com 17.968, e Amapá, com 11.614.

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