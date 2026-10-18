Um motociclista, de aproximadamente 30 anos, morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (18), no km 157 da Rodovia do Açúcar (SP-308), nas proximidades do bairro Chapadão, em Piracicaba.
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Segundo informações, o condutor de uma Honda CG 160 teria se envolvido em uma colisão e, na sequência, sido atropelado por um veículo ainda não identificado.
A força do impacto foi intensa e a motocicleta ficou completamente destruída. Ainda conforme os relatos, a vítima teria sido arrastada até parar junto à barreira de concreto que divide as pistas da rodovia.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e compareceram ao local. No entanto, o médico da equipe apenas pôde constatar o óbito do motociclista. O resgate da concessionária Rodovias do Tietê também foi acionado. A Polícia Rodoviária está no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.
Devido à ocorrência, parte da rodovia ficou interditada. Os motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização. As circunstâncias da colisão e do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.