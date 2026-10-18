Segundo informações, o condutor de uma Honda CG 160 teria se envolvido em uma colisão e, na sequência, sido atropelado por um veículo ainda não identificado.

Um motociclista, de aproximadamente 30 anos, morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (18), no km 157 da Rodovia do Açúcar (SP-308), nas proximidades do bairro Chapadão, em Piracicaba.

A força do impacto foi intensa e a motocicleta ficou completamente destruída. Ainda conforme os relatos, a vítima teria sido arrastada até parar junto à barreira de concreto que divide as pistas da rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e compareceram ao local. No entanto, o médico da equipe apenas pôde constatar o óbito do motociclista. O resgate da concessionária Rodovias do Tietê também foi acionado. A Polícia Rodoviária está no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Devido à ocorrência, parte da rodovia ficou interditada. Os motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização. As circunstâncias da colisão e do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.