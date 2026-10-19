O Instituto Mises Brasil (IMB) divulgou nesta segunda-feira (19) uma análise de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate eleitoral realizado no domingo (18), na Band. O levantamento questiona informações apresentadas pelo chefe do Executivo sobre o crescimento da economia, o desempenho industrial, as contas públicas e o poder de compra dos trabalhadores.

Entre os principais pontos examinados está a afirmação de que o Brasil voltou a registrar crescimento econômico superior a 3% somente após o retorno de Lula à Presidência. Segundo o instituto, os resultados de anos anteriores contradizem essa interpretação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,8% em 2021 e 3,0% em 2022. A comparação, porém, exige atenção aos períodos e aos indicadores utilizados.

A análise também aborda o desempenho da indústria brasileira. O relatório diferencia o crescimento de 3,4% do PIB nacional em 2024 da expansão industrial de 1,4% em 2025. Os números oficiais do IBGE confirmam essas taxas, indicando que o resultado da economia como um todo não corresponde necessariamente ao desempenho de um setor específico.