O Instituto Mises Brasil (IMB) divulgou nesta segunda-feira (19) uma análise de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate eleitoral realizado no domingo (18), na Band. O levantamento questiona informações apresentadas pelo chefe do Executivo sobre o crescimento da economia, o desempenho industrial, as contas públicas e o poder de compra dos trabalhadores.
Entre os principais pontos examinados está a afirmação de que o Brasil voltou a registrar crescimento econômico superior a 3% somente após o retorno de Lula à Presidência. Segundo o instituto, os resultados de anos anteriores contradizem essa interpretação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,8% em 2021 e 3,0% em 2022. A comparação, porém, exige atenção aos períodos e aos indicadores utilizados.
A análise também aborda o desempenho da indústria brasileira. O relatório diferencia o crescimento de 3,4% do PIB nacional em 2024 da expansão industrial de 1,4% em 2025. Os números oficiais do IBGE confirmam essas taxas, indicando que o resultado da economia como um todo não corresponde necessariamente ao desempenho de um setor específico.
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Contas públicas e poder de compra entram na análise
Outro tema abordado pelo Instituto Mises Brasil é a situação fiscal do país. De acordo com o relatório, Lula declarou ter recebido um cenário de déficit equivalente a 2,8%. Em contraponto, o levantamento cita um superávit de R$ 54,1 bilhões nas contas do governo central em 2022 e um déficit de R$ 228,5 bilhões em 2023. A comparação entre os dois resultados ajuda a contextualizar a evolução das contas públicas, mas depende da identificação do indicador fiscal e da metodologia empregada em cada período.
O poder de compra do salário mínimo também aparece entre os pontos contestados. O instituto questiona a afirmação de que o valor do benefício permitiria adquirir 2,2 cestas básicas e aponta que, em agosto de 2026, a relação seria de aproximadamente 1,8 cesta na capital paulista. Como esse cálculo varia conforme o preço dos alimentos e a localidade considerada, o dado precisa ser interpretado de acordo com o período e a região usados na comparação.
O relatório ainda examina outras alegações relacionadas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo uma referência a um estoque de munições e a origem do Simples Nacional. Segundo o material do instituto, não foram encontrados registros públicos que sustentassem o número específico de munições mencionado, enquanto a atribuição sobre o programa tributário exige distinção entre sua criação e alterações posteriores. A análise foi divulgada após o confronto eleitoral entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), no qual a economia esteve entre os temas discutidos pelos candidatos.