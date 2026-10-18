Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Florindo de Moraes e da Sra. Elisa de Jesus Rosa Moraes, era viúvo da Sra. Zilda Ramos do Amaral; deixa os filhos: Anderson Felipe Amaral de Moraes; Sabrina Fernanda Amaral de Moraes e Isabela Samanta Amaral de Moraes. Deixa a enteada Telma Cristina Carolino, casada com o Sr. Waldemir Jesus da Silva, deixando ainda netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 17/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Nádia Jusan Fernandes. Era filho do Sr. Manoel Augusto Fernandes e da Sra. Elizabeth Fernandes, falecidos. Deixa os filhos: Marcia Jusan Fernandes casada com José André Teixeira Azevedo; Denise Jusan Fernandes Dau casada com Luis Filipe Monteiro Dau; Renato Jusan Fernandes casado com Carla Sampaio Brocolo Fernandes; Marcelo Jusan Fernandes casado com Fabiola Medina Costa. Deixa 11 netos, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje a partir das 08:00hs até as 11:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda. Em seguida ocorrerá a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais

Sra. Julia Fernandes de Matos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Rafael Fernandes Rodrigues e da Sra. Francisca Moreira de Matos; deixa os filhos: Adilson da Aparecida Rodrigues Rosa, casado com a Sra. Claudineia Batista Rodrigues; Inacio Rodrigues Rosa; Rosangela Rodrigues Rosa dos Santos, casada com o Sr. Antonio F. dos Santos Rodrigues e Solange Rodrigues Rosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.