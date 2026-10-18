Sr. Florival de Moraes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Florindo de Moraes e da Sra. Elisa de Jesus Rosa Moraes, era viúvo da Sra. Zilda Ramos do Amaral; deixa os filhos: Anderson Felipe Amaral de Moraes; Sabrina Fernanda Amaral de Moraes e Isabela Samanta Amaral de Moraes. Deixa a enteada Telma Cristina Carolino, casada com o Sr. Waldemir Jesus da Silva, deixando ainda netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Hélio Fernandes
Faleceu dia 17/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Nádia Jusan Fernandes. Era filho do Sr. Manoel Augusto Fernandes e da Sra. Elizabeth Fernandes, falecidos. Deixa os filhos: Marcia Jusan Fernandes casada com José André Teixeira Azevedo; Denise Jusan Fernandes Dau casada com Luis Filipe Monteiro Dau; Renato Jusan Fernandes casado com Carla Sampaio Brocolo Fernandes; Marcelo Jusan Fernandes casado com Fabiola Medina Costa. Deixa 11 netos, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje a partir das 08:00hs até as 11:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda. Em seguida ocorrerá a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sra. Julia Fernandes de Matos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Rafael Fernandes Rodrigues e da Sra. Francisca Moreira de Matos; deixa os filhos: Adilson da Aparecida Rodrigues Rosa, casado com a Sra. Claudineia Batista Rodrigues; Inacio Rodrigues Rosa; Rosangela Rodrigues Rosa dos Santos, casada com o Sr. Antonio F. dos Santos Rodrigues e Solange Rodrigues Rosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ordalia da Silva Calefi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Paulino Domingos da Silva e da Sra. Isabel Elias Vicente, era viúva do Sr. Albino Calefi; deixa os filhos: Maria Isabel Calefi Almeida; Raquel Cristina da Silva Calefi Souza, falecida e Amarildo da Silva Calefi, casado com a Sra. Marta Luciane Schiavinatto Calefi. Deixa irmãos, netos, bisnetos, tataraneta, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.