As apostas on-line têm provocado dificuldades financeiras para parte dos brasileiros que participam dessa modalidade. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), realizada em parceria com o SPC Brasil, indica que 24% dos apostadores tiveram o nome negativado em razão dos jogos. O levantamento também aponta que 23% destinaram às apostas valores que prejudicaram a renda ou o equilíbrio financeiro.

Os efeitos aparecem até mesmo nas despesas essenciais. Segundo os dados, há apostadores que deixam de pagar compromissos como contas de água, energia elétrica e telefone para direcionar recursos às plataformas de jogos. Além disso, 43% dos entrevistados afirmaram ter reduzido algum tipo de consumo habitual para conseguir continuar apostando, sinalizando que a atividade pode disputar espaço com gastos importantes do cotidiano.

Entre as pessoas que tiveram o nome incluído em cadastros de inadimplência por causa das apostas, 13% informaram que já conseguiram regularizar a situação. Outros 11% continuam com restrições financeiras. A diferença entre os dois grupos evidencia que, embora parte dos consumidores consiga resolver as pendências, uma parcela ainda enfrenta dificuldades para recuperar a regularidade do crédito.