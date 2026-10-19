Quem procura uma opção cultural gratuita em Piracicaba poderá assistir ao concerto Canta, Brasil! nesta terça-feira (20). A apresentação do Coral do Guri está marcada para as 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, na Vila Rezende. A entrada é gratuita.
O espetáculo percorre diferentes estilos e sonoridades da Música Popular Brasileira (MPB), com obras de compositores como Dori Caymmi, Zé Keti, Geraldo Vandré, Alexandre Andrés, Michele Leal, Geraldo Filme, Criolo e Ernst Mahle. A proposta é destacar a diversidade rítmica e cultural da música brasileira por meio das vozes dos coralistas.
A apresentação terá regência do maestro convidado Tiago Fagundes, coordenação de José David Neves, preparação vocal de Gerson Martins e acompanhamento do pianista André Grella. O concerto integra a temporada de seis apresentações do grupo em 2026 e corresponde à quinta edição da série neste ano.
VEJA MAIS:
- Piracicaba revisa plano para manter título turístico estadual
- CAT de Piracicaba oferece 167 vagas de emprego nesta segunda
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo José David Neves, coordenador do Guri em Piracicaba, o coral é formado por 22 integrantes selecionados para participar das atividades. Os participantes recebem bolsa para frequentar as aulas e os ensaios, que integram o processo de preparação musical do grupo.
O programa também prevê uma última apresentação do coral nesta temporada, no Sesc Piracicaba, em 29 de novembro, às 10h30. Além disso, uma manhã cultural está programada para 5 de dezembro, a partir das 9h, na Estação da Paulista. O encontro deve reunir alunos do Guri e convidados, com o objetivo de encerrar a programação anual e apresentar a iniciativa a pessoas interessadas em participar das atividades em 2027.
O Guri é um programa de educação musical do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Santa Marcelina Cultura. Em Piracicaba, a iniciativa atende cerca de 300 alunos e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, além do patrocínio da Caterpillar.
SERVIÇO
O concerto Canta, Brasil! será realizado nesta terça-feira (20), às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos (Teatro do Engenho), localizado na avenida Maurice Allain, 454, na Vila Rezende, em Piracicaba. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail polo.piracicaba@santamarcelinacultura.org.br ou pelo telefone (19) 3422-0912.