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CULTURA

Coral do Guri apresenta concerto gratuito de MPB em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Coral do programa Guri conta com 22 integrantes que sobem ao palco do Teatro Erotides de Campos nesta terça.
Coral do programa Guri conta com 22 integrantes que sobem ao palco do Teatro Erotides de Campos nesta terça.

Quem procura uma opção cultural gratuita em Piracicaba poderá assistir ao concerto Canta, Brasil! nesta terça-feira (20). A apresentação do Coral do Guri está marcada para as 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, na Vila Rezende. A entrada é gratuita.

O espetáculo percorre diferentes estilos e sonoridades da Música Popular Brasileira (MPB), com obras de compositores como Dori Caymmi, Zé Keti, Geraldo Vandré, Alexandre Andrés, Michele Leal, Geraldo Filme, Criolo e Ernst Mahle. A proposta é destacar a diversidade rítmica e cultural da música brasileira por meio das vozes dos coralistas.

A apresentação terá regência do maestro convidado Tiago Fagundes, coordenação de José David Neves, preparação vocal de Gerson Martins e acompanhamento do pianista André Grella. O concerto integra a temporada de seis apresentações do grupo em 2026 e corresponde à quinta edição da série neste ano.

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Segundo José David Neves, coordenador do Guri em Piracicaba, o coral é formado por 22 integrantes selecionados para participar das atividades. Os participantes recebem bolsa para frequentar as aulas e os ensaios, que integram o processo de preparação musical do grupo.

O programa também prevê uma última apresentação do coral nesta temporada, no Sesc Piracicaba, em 29 de novembro, às 10h30. Além disso, uma manhã cultural está programada para 5 de dezembro, a partir das 9h, na Estação da Paulista. O encontro deve reunir alunos do Guri e convidados, com o objetivo de encerrar a programação anual e apresentar a iniciativa a pessoas interessadas em participar das atividades em 2027.

O Guri é um programa de educação musical do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Santa Marcelina Cultura. Em Piracicaba, a iniciativa atende cerca de 300 alunos e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, além do patrocínio da Caterpillar.

SERVIÇO

O concerto Canta, Brasil! será realizado nesta terça-feira (20), às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos (Teatro do Engenho), localizado na avenida Maurice Allain, 454, na Vila Rezende, em Piracicaba. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail polo.piracicaba@santamarcelinacultura.org.br ou pelo telefone (19) 3422-0912.

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