Quem procura uma opção cultural gratuita em Piracicaba poderá assistir ao concerto Canta, Brasil! nesta terça-feira (20). A apresentação do Coral do Guri está marcada para as 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, na Vila Rezende. A entrada é gratuita.

O espetáculo percorre diferentes estilos e sonoridades da Música Popular Brasileira (MPB), com obras de compositores como Dori Caymmi, Zé Keti, Geraldo Vandré, Alexandre Andrés, Michele Leal, Geraldo Filme, Criolo e Ernst Mahle. A proposta é destacar a diversidade rítmica e cultural da música brasileira por meio das vozes dos coralistas.

A apresentação terá regência do maestro convidado Tiago Fagundes, coordenação de José David Neves, preparação vocal de Gerson Martins e acompanhamento do pianista André Grella. O concerto integra a temporada de seis apresentações do grupo em 2026 e corresponde à quinta edição da série neste ano.