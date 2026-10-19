Às vésperas do segundo turno presidencial, a deputada estadual Professora Bebel (PT) destaca a atuação do governo do presidente Lula em prol de Piracicaba, com a destinação de R$ 302,3 milhões em 16 obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que ultrapassarão os R$ 500 milhões ao longo dos próximos anos. Todo este investimento, como ressalta a deputada Professora Bebel, principal liderança do Partido dos Trabalhadores na região, gera desenvolvimento, com mais emprego e renda à população da cidade e região. “Foi por isso que o presidente retomou o PAC neste seu terceiro governo, um programa que tem garantido o desenvolvimento do país”, diz.
Das 16 obras em que o governo federal investiu na cidade, nove já foram executadas, entre elas à planta dedicada exclusivamente à produção de gás natural renovável (biometano), em Piracicaba, pelo Grupo Raízen, que teve investimento de R$ 280 milhões, com capacidade de produção de 26 milhões de m3 de gás natural renovável por ano, o suficiente para abastecer aproximadamente 200 mil clientes residenciais. Já para obras de drenagem, dentro do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), estão sendo investidos R$ 63.796.032, mais precisamente para obras de contenção de enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira. Já para o Brasil Digital estão sendo investidos R$ 154.000.000.
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Na área da saúde, foram investidos cerca de R$ 9 milhões em equipamento para tratamento do câncer pelo Centro de Oncologia de Piracicaba (Cecan), contribuindo para zerar a fila e garantir tratamento de primeiro mundo aos pacientes, assim como mais R$ 5 milhões para um upgrade no que a instituição já possuía, além de mais de R$ 5,2 milhões para a construção de uma UBS de grande porte para o bairro Pompéia, que está em execução, e que atenderá 10 bairros daquela região de Piracicaba. Ainda na área da saúde, foram destinados R$ 1.580.000,00 para aquisição de equipamentos para 10 UBS´s do município, além de cinco novas ambulâncias para o SAMU, além de equipamentos para teleconsultas e conclusão de UBS.
Para a regularização da Portelinha e Pantanal, Bebel destaca os R$ 2 milhões investidos pelo governo do presidente Lula, voltado a dar dignidade às centenas de famílias que residem nestas comunidades, enquanto que na área da educação foram investidos mais de R$ 1.500.000,00 na construção do refeitório do Instituto Federal de São Paulo, garantindo qualidade e bem-estar aos estudantes. “Estas são algumas das ações do governo Lula que tem beneficiado Piracicaba e, que certamente, continuará investindo muito mais, em um novo governo. Por isso, meu compromisso é com a reeleição do presidente Lula, para que Piracicaba, São Paulo e o Brasil continuem avançando, gerando emprego, renda e qualidade de vida à população”, completa a Professora Bebel.