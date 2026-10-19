Às vésperas do segundo turno presidencial, a deputada estadual Professora Bebel (PT) destaca a atuação do governo do presidente Lula em prol de Piracicaba, com a destinação de R$ 302,3 milhões em 16 obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que ultrapassarão os R$ 500 milhões ao longo dos próximos anos. Todo este investimento, como ressalta a deputada Professora Bebel, principal liderança do Partido dos Trabalhadores na região, gera desenvolvimento, com mais emprego e renda à população da cidade e região. “Foi por isso que o presidente retomou o PAC neste seu terceiro governo, um programa que tem garantido o desenvolvimento do país”, diz.

Das 16 obras em que o governo federal investiu na cidade, nove já foram executadas, entre elas à planta dedicada exclusivamente à produção de gás natural renovável (biometano), em Piracicaba, pelo Grupo Raízen, que teve investimento de R$ 280 milhões, com capacidade de produção de 26 milhões de m3 de gás natural renovável por ano, o suficiente para abastecer aproximadamente 200 mil clientes residenciais. Já para obras de drenagem, dentro do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), estão sendo investidos R$ 63.796.032, mais precisamente para obras de contenção de enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira. Já para o Brasil Digital estão sendo investidos R$ 154.000.000.

VEJA MAIS: