Aos 82 anos, dona Luzia Amador viveu uma experiência que jamais havia conseguido realizar: conhecer uma loja da Havan. Nesta sexta-feira (16), a moradora de Sales Oliveira, no interior de São Paulo, foi levada de helicóptero até a megaloja da rede em Ribeirão Preto, acompanhada pelo empresário Luciano Hang, fundador da empresa.
A história da idosa ganhou repercussão nas redes sociais depois que o Lar Vovô Salense, instituição onde ela mora, divulgou os desejos dos idosos acolhidos no local. Entre os sonhos de dona Luzia estava visitar uma unidade da Havan, marca pela qual se encantou ao assistir ao quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor”, do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli.
Como o sonho de dona Luzia chegou ao empresário
Apesar da vontade de conhecer a loja, a distância entre sua cidade e uma unidade da rede impedia que ela realizasse o desejo. Ao tomar conhecimento da história, Hang decidiu organizar a visita.
Antes de seguir viagem, o empresário esteve no lar de idosos em Sales Oliveira, onde tomou café e conversou com dona Luzia. A presença dele também chamou a atenção dos moradores do município, que se aproximaram para cumprimentá-lo e registrar o encontro em fotografias.
Hang afirmou que ficou emocionado ao conhecer o desejo da idosa e destacou a importância de proporcionar experiências especiais aos clientes.
Recepção com aplausos e dia de compras
Na chegada à unidade de Ribeirão Preto, dona Luzia foi recebida com aplausos pelos funcionários da loja. Acompanhada pelo empresário e por seus cuidadores, ela pôde finalmente conhecer o espaço e fazer compras.
A visita transformou em realidade um desejo que a idosa carregava havia anos e que ganhou visibilidade após a publicação feita pela instituição nas redes sociais.
Doação de R$ 50 mil ao lar de idosos
Além de proporcionar o passeio, Luciano Hang anunciou uma doação de R$ 50 mil ao Lar Vovô Salense, que há 37 anos acolhe idosos em Sales Oliveira.
Segundo a coordenadora da instituição, Alessandra Cambrea, o recurso chega em um momento importante para a manutenção das atividades. O lar depende de doações e da realização de bazares para custear parte de suas despesas.
Entre as melhorias previstas está a reforma da cozinha, uma das necessidades apontadas pela equipe. Com o dinheiro recebido, a instituição espera avançar nos planos para oferecer mais conforto aos moradores.
A iniciativa uniu a realização de um desejo pessoal a um apoio financeiro para uma entidade que atua há quase quatro décadas no acolhimento de idosos.