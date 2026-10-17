Aos 82 anos, dona Luzia Amador viveu uma experiência que jamais havia conseguido realizar: conhecer uma loja da Havan. Nesta sexta-feira (16), a moradora de Sales Oliveira, no interior de São Paulo, foi levada de helicóptero até a megaloja da rede em Ribeirão Preto, acompanhada pelo empresário Luciano Hang, fundador da empresa.

A história da idosa ganhou repercussão nas redes sociais depois que o Lar Vovô Salense, instituição onde ela mora, divulgou os desejos dos idosos acolhidos no local. Entre os sonhos de dona Luzia estava visitar uma unidade da Havan, marca pela qual se encantou ao assistir ao quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor”, do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli.

Como o sonho de dona Luzia chegou ao empresário