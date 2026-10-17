18 de outubro de 2026
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EM FÚRIA

Bebê é jogado em colchão pela mãe no Bairro Alto, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A Polícia Militar atendeu a ocorrência no Bairro Alto.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência no Bairro Alto.

  Uma mulher de 21 anos, mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses, é acusada de pegar o próprio filho bebê e arremessar com força em cima de um colchão na noite desta sexta-feira (16), no Bairro Alto em Piracicaba. Quem relatou foi o próprio companheiro dela, de 25 anos, pai da criança.

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De acordo com as informações, o homem estava na cozinha quando ouviu o barulho no quarto. Depois o grito dela e o choro desesperado do bebê. Ele correu e viu a mãe jogando o filho. Em seguida pegou o menino no colo e foi falar com a mulher. Foi o estopim para o início de uma briga, que resultou na explosão do homem da casa, com o bebê o colo. O pai deixou a criança com a avó pra proteger.

Os pertences do homem e do bebê foram colocados em um saco de lixo e jogados na rua. A polícia foi acionada e registrou o caso como lesão corporal grave. Ninguém foi preso. 

 

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