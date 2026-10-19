O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem praticamente empatados em um cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026. Pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira (19) mostra Flávio com 46,5% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45,9%. A diferença entre os dois é de apenas 0,6 ponto percentual.

O resultado indica uma redução da vantagem do senador em relação ao levantamento anterior, divulgado em 13 de outubro. Na ocasião, Flávio tinha 48% das intenções de voto, contra 45% do atual presidente. Na nova rodada, o candidato do PL oscilou 1,5 ponto percentual para baixo, enquanto o petista avançou 0,9 ponto.

As variações, no entanto, estão dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por isso, os números não permitem afirmar que houve uma mudança estatisticamente significativa na disputa.

Flávio tem 50,3% dos votos válidos