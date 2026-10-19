O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem praticamente empatados em um cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026. Pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira (19) mostra Flávio com 46,5% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45,9%. A diferença entre os dois é de apenas 0,6 ponto percentual.
O resultado indica uma redução da vantagem do senador em relação ao levantamento anterior, divulgado em 13 de outubro. Na ocasião, Flávio tinha 48% das intenções de voto, contra 45% do atual presidente. Na nova rodada, o candidato do PL oscilou 1,5 ponto percentual para baixo, enquanto o petista avançou 0,9 ponto.
As variações, no entanto, estão dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Por isso, os números não permitem afirmar que houve uma mudança estatisticamente significativa na disputa.
Flávio tem 50,3% dos votos válidos
Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro aparece com 50,3%, enquanto Lula soma 49,7%. Nesse recorte, que exclui votos brancos, nulos e eleitores que não escolheram um candidato, o senador mantém uma vantagem de 0,6 ponto percentual.
Na pesquisa anterior, Flávio registrava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A diferença, que era de quatro pontos percentuais, diminuiu na nova rodada.
Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados indicam seus candidatos sem receber uma lista de nomes, os dois aparecem empatados com 44,5%. No levantamento anterior, Flávio tinha 46%, enquanto Lula registrava 44%.
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Indecisos e votos brancos e nulos
O levantamento também mostra pequenas mudanças entre os eleitores que não indicaram preferência por um dos candidatos. Os votos brancos, nulos e as respostas de quem declarou não escolher nenhum candidato somam 4,7%, ante 5% na pesquisa anterior.
Já o percentual de entrevistados que não souberam responder ou preferiram não informar o voto subiu de 2% para 2,9%.
A Nexus informou que passou a divulgar os resultados com uma casa decimal nesta rodada. Os dados anteriores da série histórica também foram ajustados para seguir o mesmo padrão. De acordo com o instituto, o arredondamento pode fazer com que a soma dos percentuais varie entre 99,9% e 100,1%.
Metodologia da pesquisa
A pesquisa Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.
O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.