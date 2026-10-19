As chuvas registradas em setembro e outubro têm intensificado os trabalhos de recuperação das estradas rurais de Piracicaba. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente atua nos trechos danificados para restabelecer as condições de tráfego e reduzir os impactos causados pelo excesso de água.

Em setembro, o volume de chuva acumulado foi de 250,62 milímetros. Em outubro, até o dia 16, foram registrados mais 66,31 milímetros. As precipitações provocaram erosões, buracos, acúmulo de terra e problemas de drenagem em diferentes pontos da zona rural.

Entre as localidades atendidas estão Artemis, Água Bonita, Campestre, Paredão Vermelho, Almeida, Canal Torto, Nova Suíça, Volta Grande, Anhumas, Limoeiro, Ibitiruna e Cruz Alta.