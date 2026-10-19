19 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INFRAESTRUTURA

Chuvas intensificam recuperação de estradas rurais em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
As chuvas de setembro e outubro provocaram danos nas estradas rurais de Piracicaba, levando a Prefeitura a intensificar os serviços de recuperação das vias.
As chuvas de setembro e outubro provocaram danos nas estradas rurais de Piracicaba, levando a Prefeitura a intensificar os serviços de recuperação das vias.

As chuvas registradas em setembro e outubro têm intensificado os trabalhos de recuperação das estradas rurais de Piracicaba. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente atua nos trechos danificados para restabelecer as condições de tráfego e reduzir os impactos causados pelo excesso de água.

Em setembro, o volume de chuva acumulado foi de 250,62 milímetros. Em outubro, até o dia 16, foram registrados mais 66,31 milímetros. As precipitações provocaram erosões, buracos, acúmulo de terra e problemas de drenagem em diferentes pontos da zona rural.

Entre as localidades atendidas estão Artemis, Água Bonita, Campestre, Paredão Vermelho, Almeida, Canal Torto, Nova Suíça, Volta Grande, Anhumas, Limoeiro, Ibitiruna e Cruz Alta.

VEJA MAIS :

Mais de 800 quilômetros de estradas de terra

Piracicaba possui mais de 800 quilômetros de estradas de terra na zona rural. As vias são fundamentais para o deslocamento dos moradores, o transporte escolar, o acesso às propriedades e o escoamento da produção agropecuária.

De acordo com a Secretaria, as equipes avaliam os trechos mais afetados e executam os serviços conforme a gravidade dos danos e as condições de trabalho. A prioridade é atender aos pontos críticos e recuperar a circulação nas diferentes localidades.

A continuidade das chuvas, porém, dificulta a execução dos reparos e pode comprometer a durabilidade dos serviços. Em alguns casos, é necessário refazer intervenções após novos episódios de precipitação, o que aumenta o tempo e os recursos necessários para a manutenção.

Prefeitura orienta motoristas

Outro fator que pode agravar os danos é o tráfego de veículos pesados quando o solo está encharcado. Nessas condições, a circulação pode aumentar a formação de buracos, sulcos e deformações na pista.

A Secretaria pede a compreensão dos usuários das estradas rurais e ressalta que o andamento dos trabalhos depende das condições climáticas e do estado do solo.

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, reduzir a velocidade e, sempre que possível, evitar deslocamentos desnecessários por trechos com condições críticas de circulação. Também é recomendado ter cautela ao trafegar com veículos pesados enquanto o solo permanecer encharcado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários