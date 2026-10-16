O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) iniciou a elaboração do Plano Municipal de Segurança da Água (PMSA) de Piracicaba. O trabalho terá prazo de 12 meses e investimento de R$ 589.844,91, com o objetivo de identificar riscos e definir medidas preventivas para reforçar a segurança do abastecimento de água no município.
O início das atividades foi marcado por uma reunião no Auditório do Museu da Água, com a participação de servidores e especialistas envolvidos no projeto. O encontro reuniu gerentes e representantes de divisões que atuam em áreas estratégicas do sistema de abastecimento.
Durante a reunião, os especialistas Angela Di Bernardo e Daniel Manzi, da empresa Hidrosan Engenharia, contratada para desenvolver o plano, apresentaram os objetivos do trabalho e as formas de participação das equipes do Semae.
A gerente Ambiental, Natássia Bonini Vidas, apresentou as etapas de desenvolvimento, o cronograma e a equipe da autarquia responsável pelo acompanhamento do projeto junto à consultoria. A proposta é reunir e organizar informações de diferentes setores para subsidiar a elaboração do documento.
Segundo a gerente, o plano foi solicitado pelo prefeito Helinho Zanatta e servirá como ferramenta de gestão para compreender os riscos associados ao abastecimento, fortalecer procedimentos e apoiar a tomada de decisões da autarquia e do poder público.
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Plano avaliará todas as etapas do abastecimento
O Plano Municipal de Segurança da Água vai avaliar todas as etapas do sistema, desde a captação nos mananciais até a distribuição aos imóveis. A partir desse levantamento, serão identificados possíveis problemas e estabelecidas medidas para prevenir ocorrências que possam comprometer o abastecimento.
O estudo também deverá considerar situações como estiagens, enchentes, rompimentos de tubulações e contaminações acidentais, que podem afetar a disponibilidade ou a qualidade da água distribuída à população.
Para desenvolver o documento, será necessária uma análise detalhada das diferentes fontes de captação, das estações de tratamento e dos sistemas de abastecimento de Piracicaba.
Implementação ocorrerá após a conclusão
Após a conclusão do plano, terá início a implementação das ações, rotinas e procedimentos propostos, com base nos riscos identificados e nas informações reunidas durante o trabalho.
A iniciativa busca fortalecer o planejamento e a prevenção de problemas no sistema de abastecimento, contribuindo para a segurança da água fornecida à população de Piracicaba.