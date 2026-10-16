O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) iniciou a elaboração do Plano Municipal de Segurança da Água (PMSA) de Piracicaba. O trabalho terá prazo de 12 meses e investimento de R$ 589.844,91, com o objetivo de identificar riscos e definir medidas preventivas para reforçar a segurança do abastecimento de água no município.

O início das atividades foi marcado por uma reunião no Auditório do Museu da Água, com a participação de servidores e especialistas envolvidos no projeto. O encontro reuniu gerentes e representantes de divisões que atuam em áreas estratégicas do sistema de abastecimento.

Durante a reunião, os especialistas Angela Di Bernardo e Daniel Manzi, da empresa Hidrosan Engenharia, contratada para desenvolver o plano, apresentaram os objetivos do trabalho e as formas de participação das equipes do Semae.