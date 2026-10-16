“A Prefeitura de Piracicaba acompanha as informações sobre a possível instalação de uma fábrica da Kia no município, entretanto, até o momento, não recebeu pedido formal da empresa e não há processo da Kia em andamento na administração municipal. Piracicaba já abriga o complexo da Hyundai, do mesmo grupo, e, caso o projeto seja confirmado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio está à disposição para apoiar a instalação, como faz com todo investimento que chega à cidade”.

O JP também procurou o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região. O presidente da entidade, Wagner da Silveira, conhecido como Juca, afirmou que ainda não há definição sobre a chegada da montadora e ressaltou que os investimentos dependem também de negociações com o governo.

“Até o momento não temos nada definido referente a vinda da KIA. Esse tipo de investimento também depende e muito de negociações junto ao governo. Nosso Sindicato acompanha os movimentos do setor metalúrgico e temos como objetivo gerar mais emprego e renda para os trabalhadores. Estejam certos, se tivermos informações concretas sobre novos investimentos, o Sindicato irá comunicar e celebrar mais essa conquista”.