Piracicaba vive a expectativa de receber uma nova fábrica de veículos. A possibilidade de instalação de uma unidade produtiva da Kia no município ganhou força após declarações de José Luiz Gandini, do Grupo Gandini, sobre negociações em andamento para viabilizar o projeto no Brasil.
De acordo com as informações divulgadas, a proposta envolve a instalação de uma fábrica em terreno pertencente ao grupo Hyundai, que já mantém uma unidade produtiva em Piracicaba. A estrutura atenderia tanto à Kia quanto à Hyundai, ampliando a presença do setor automotivo na cidade.
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As negociações entre a montadora e o governo brasileiro ocorrem desde o início do ano e envolvem a possibilidade de instalação de uma fábrica como contrapartida para a resolução de uma dívida contraída pela Kia na década de 1990 e que permanece pendente. Representantes da Kia Corporation teriam informado que as tratativas estão em andamento, mas, até o momento, não há definição sobre a eventual instalação da fábrica em Piracicaba.
Questionada pelo Jornal de Piracicaba, a Prefeitura informou que acompanha as informações sobre a possível instalação da unidade, mas ainda não recebeu solicitação formal da montadora nem possui processo em andamento relacionado ao projeto.
“A Prefeitura de Piracicaba acompanha as informações sobre a possível instalação de uma fábrica da Kia no município, entretanto, até o momento, não recebeu pedido formal da empresa e não há processo da Kia em andamento na administração municipal. Piracicaba já abriga o complexo da Hyundai, do mesmo grupo, e, caso o projeto seja confirmado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio está à disposição para apoiar a instalação, como faz com todo investimento que chega à cidade”.
O JP também procurou o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região. O presidente da entidade, Wagner da Silveira, conhecido como Juca, afirmou que ainda não há definição sobre a chegada da montadora e ressaltou que os investimentos dependem também de negociações com o governo.
“Até o momento não temos nada definido referente a vinda da KIA. Esse tipo de investimento também depende e muito de negociações junto ao governo. Nosso Sindicato acompanha os movimentos do setor metalúrgico e temos como objetivo gerar mais emprego e renda para os trabalhadores. Estejam certos, se tivermos informações concretas sobre novos investimentos, o Sindicato irá comunicar e celebrar mais essa conquista”.