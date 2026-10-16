A deputada estadual Professora Bebel (PT), reeleita para o cargo, visitou o Lar dos Velhinhos de Piracicaba, onde foi recebida pelo presidente da instituição, Marcelo Barbosa de Oliveira, pelo secretário Anderson Marcellino e pelo assessor André Siqueira. Durante o encontro, a direção parabenizou a parlamentar pela reeleição e solicitou a continuidade da parceria com a instituição, especialmente por meio da destinação de emendas parlamentares.
Na ocasião, foram apresentadas as novidades e os projetos desenvolvidos pelo Lar dos Velhinhos para aprimorar a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido às pessoas idosas. Também foi destacada a conquista do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), considerada um avanço para a instituição.
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Instituição solicita recursos
Durante a visita, a direção entregou à deputada um ofício solicitando recursos para contribuir com a manutenção e o desenvolvimento das atividades do Lar dos Velhinhos. A expectativa da instituição é manter a parceria com a parlamentar para viabilizar investimentos que contribuam para as condições de atendimento e acolhimento dos idosos.
Bebel reafirmou seu compromisso com Piracicaba e com as entidades que desenvolvem trabalhos sociais no município. A deputada também ressaltou a importância da atuação do Lar dos Velhinhos e da articulação para buscar recursos destinados à melhoria dos serviços prestados.
Lar dos Velhinhos completa 120 anos
Ao final do encontro, o presidente Marcelo Barbosa de Oliveira entregou à deputada uma medalha simbólica em alusão aos 120 anos do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, celebrados em 2026. A visita reforçou a intenção de manter o diálogo entre a instituição e o poder público, com foco na busca por investimentos e iniciativas voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar das pessoas idosas atendidas.