A deputada estadual Professora Bebel (PT), reeleita para o cargo, visitou o Lar dos Velhinhos de Piracicaba, onde foi recebida pelo presidente da instituição, Marcelo Barbosa de Oliveira, pelo secretário Anderson Marcellino e pelo assessor André Siqueira. Durante o encontro, a direção parabenizou a parlamentar pela reeleição e solicitou a continuidade da parceria com a instituição, especialmente por meio da destinação de emendas parlamentares.

Na ocasião, foram apresentadas as novidades e os projetos desenvolvidos pelo Lar dos Velhinhos para aprimorar a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido às pessoas idosas. Também foi destacada a conquista do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), considerada um avanço para a instituição.

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