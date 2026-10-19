A Câmara dos Deputados da Itália vota nesta terça-feira (20) uma proposta que endurece as regras para a concessão de cidadania a estrangeiros. Entre as medidas previstas estão a exigência de conhecimento da língua italiana em nível B1 para determinados pedidos e restrições para pessoas condenadas por crimes graves.

A proposta estabelece que condenações por terrorismo, espionagem e outros crimes contra o Estado e os direitos políticos podem impedir a obtenção da cidadania. Para delitos relacionados à produção, ao tráfico ou à posse ilícita de drogas, além de crimes agravados por discriminação ou ódio étnico, nacional, racial ou religioso, o impedimento será aplicado em caso de condenação superior a três anos de prisão.

O texto também prevê exceções. A pena suspensa não impede a aquisição da cidadania quando não há novos crimes, enquanto a reabilitação pode eliminar o impedimento.