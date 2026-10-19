Atletas do Programa de Iniciação Esportiva de ginástica acrobática de Piracicaba conquistaram lugares no pódio no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional da modalidade, realizados entre os dias 7 e 11 de outubro, em Brasília. A equipe do município participou das competições com 21 atletas, com idades entre 8 e 18 anos.
Os eventos reuniram mais de 500 participantes de 16 entidades esportivas de todo o país, nas categorias iniciante, pré-infantil, infantil e avançado. A equipe piracicabana é coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.
Sob orientação da professora Maria Dilailça e com auxílio técnico das professoras Gabriela Manabe e Ana Paula Penati, os atletas representaram o município em diferentes categorias e exercícios.
VEJA MAIS :
- CAT de Piracicaba oferece 167 vagas de emprego nesta segunda
- Semae prepara plano para prevenir riscos no abastecimento
- Conheça o italiano que marcou a história do açúcar em Piracicaba
Medalhas e colocações de destaque
No Campeonato Brasileiro, o trio formado por Sabrina de Andrade, Giovana Santin e Victória Olívio conquistou o terceiro lugar no exercício estático, na categoria júnior. Já no Torneio Nacional, Ester da Silva e Clara Gouveia garantiram a terceira colocação no exercício combinado, na categoria iniciante pré-infantil.
Outros grupos de Piracicaba também alcançaram posições de destaque. Raissa Gonçalves, Rayane Viana e Sófia Gozzo ficaram em quarto lugar no exercício combinado, na categoria iniciante infantil. Na disputa, foram premiados os seis primeiros trios entre os 11 participantes.
A quarta colocação também foi conquistada por Pietra Sanches, Júlia Beltrame e Alice Godoy, no combinado intermediário infantil, e por Lorenna Lopes, Ana Júlia Regonha e Laura Rabello, no avançado infantil. Outra participação de destaque foi a de Rebeca Santos e Gabriela Camargo, que terminaram na nona posição na categoria pré-infantil iniciante, entre 24 pares participantes.
Sobre a ginástica acrobática
A ginástica acrobática é uma modalidade que combina força, equilíbrio, flexibilidade e coordenação por meio de figuras, elementos acrobáticos e coreografias realizadas em duplas, trios ou grupos. A prática exige sincronia e confiança entre os integrantes, que executam movimentos de sustentação, equilíbrio e lançamentos, conforme a categoria e o nível técnico.