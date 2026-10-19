19 de outubro de 2026
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GINÁSTICA ACROBÁTICA

Ginastas de Piracicaba conquistam pódios em torneios em Brasília

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Atletas de Piracicaba conquistaram pódios no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional de ginástica acrobática, realizados em Brasília, entre 7 e 11 de outubro.
Atletas de Piracicaba conquistaram pódios no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional de ginástica acrobática, realizados em Brasília, entre 7 e 11 de outubro.

Atletas do Programa de Iniciação Esportiva de ginástica acrobática de Piracicaba conquistaram lugares no pódio no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional da modalidade, realizados entre os dias 7 e 11 de outubro, em Brasília. A equipe do município participou das competições com 21 atletas, com idades entre 8 e 18 anos.

Os eventos reuniram mais de 500 participantes de 16 entidades esportivas de todo o país, nas categorias iniciante, pré-infantil, infantil e avançado. A equipe piracicabana é coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Sob orientação da professora Maria Dilailça e com auxílio técnico das professoras Gabriela Manabe e Ana Paula Penati, os atletas representaram o município em diferentes categorias e exercícios.

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Medalhas e colocações de destaque

No Campeonato Brasileiro, o trio formado por Sabrina de Andrade, Giovana Santin e Victória Olívio conquistou o terceiro lugar no exercício estático, na categoria júnior. Já no Torneio Nacional, Ester da Silva e Clara Gouveia garantiram a terceira colocação no exercício combinado, na categoria iniciante pré-infantil.

Outros grupos de Piracicaba também alcançaram posições de destaque. Raissa Gonçalves, Rayane Viana e Sófia Gozzo ficaram em quarto lugar no exercício combinado, na categoria iniciante infantil. Na disputa, foram premiados os seis primeiros trios entre os 11 participantes.

A quarta colocação também foi conquistada por Pietra Sanches, Júlia Beltrame e Alice Godoy, no combinado intermediário infantil, e por Lorenna Lopes, Ana Júlia Regonha e Laura Rabello, no avançado infantil. Outra participação de destaque foi a de Rebeca Santos e Gabriela Camargo, que terminaram na nona posição na categoria pré-infantil iniciante, entre 24 pares participantes.

Sobre a ginástica acrobática

A ginástica acrobática é uma modalidade que combina força, equilíbrio, flexibilidade e coordenação por meio de figuras, elementos acrobáticos e coreografias realizadas em duplas, trios ou grupos. A prática exige sincronia e confiança entre os integrantes, que executam movimentos de sustentação, equilíbrio e lançamentos, conforme a categoria e o nível técnico.

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