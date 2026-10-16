Essa história na Esalq/USP deu tão certa que durou cerca de 50 anos... Depois que eu entrei, eu fiz concurso para assistente, depois fiz outro concurso para livre-docente, outro concurso para professor-adjunto e até que um dia cheguei a professor-titular ou professor catedrático do curso de Física. E fiz carreira. Na Esalq, foram 30 anos regulamentares (para se aposentar). Depois, fiquei mais 20 anos como orientador do Cena. Fiquei 50 anos lá.

O senhor foi um dos criadores do Cena. Qual foi o pensamento de vocês na época, há 60 anos, para criar o Cena? O nosso departamento era Física. E o que aconteceu? Os americanos chegaram primeiro na bomba atômica. Bombardearam o Japão (Hiroshima e Nagasaki). Aí, veio a paz. Mas essa paz era só de boca, porque a União Soviética queria continuar a guerra. Os EUA também queriam. O Japão queria vingança. Então, começaram a desenvolver a teoria atômica. O mundo estava bem agitado. Nesse período, as Nações Unidas resolveram que a energia nuclear não deveria ser só para bomba. Então montaram um programa de energia nuclear para tudo. Para ajudar o homem, o habitante do planeta. A energia nuclear chegou no Brasil logo depois da bomba. Foi montado o primeiro reator nuclear em São Paulo. Fundaram a Cidade Universitária (da USP) e a primeira coisa que teve foi um reatorzinho atômico. Bem longe, porque ninguém queria chegar perto; eram 8, 10 quilômetros da cidade (do Centro de SP). Nessa época, que o Cervellini, estudante ainda, desenvolveu uma metodologia para usar a energia nuclear a favor do homem, não contra o homem. Ele trabalhava no departamento de Mecânica. Pouco tempo depois, ele fez concurso e foi cuidar do departamento de física. Não existia aqui. Ele foi o primeiro. E resolveu que poderia investir nessa coisa que ninguém sabia que estava estourando na Europa, principalmente. Foi aí que me convidou.

Foi quando começou o projeto do Cena... Aí começamos a dar aula de física nuclear, aula disso, aula daquilo... E o Cervellini, prevendo o futuro, disse que “meia dúzia de salas não vai resolver”. Precisava de uma área grande. Ele entrou com um pedido na Congregação da Esalq para que determinasse uma área. Não existia a avenida Centenário, nem ponte, nem nada. Os professores tinham medo de radiação. Então, cederam para fazer o Cena lá na beira de rio. Tinha vaca pastando, muita pedra. E ninguém sabia onde era a terra de Esalq e a terra do Lar dos Velhinhos. Não tinha nada. Era um ribeirãozinho que começava na Carlos Botelho e ia até lá embaixo. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Esalq e era “bicho”, eu fugia do trote por ali. Atolava no brejo (risos).