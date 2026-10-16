A história da indústria açucareira de Piracicaba também passa pela trajetória de Pedro Morganti, italiano que chegou ao Brasil ainda adolescente e se tornou um dos nomes de destaque do setor. Em 1910, ele adquiriu o Engenho Central de Monte Alegre, empreendimento que marcou sua carreira e reforçou sua ligação com a cidade.

Nascido em 2 de abril de 1876, em Bozzano, na região da Toscana, na Itália, Pietro Morganti desembarcou no Porto de Santos em 1890, aos 14 anos. No Brasil, passou a ser chamado de Pedro e começou a trabalhar na torrefação de café, atividade exercida pelo irmão Carlo em São Paulo. No início, chegou a dormir sobre o balcão do estabelecimento.

Depois de retornar à Itália para cumprir o serviço militar em Bolonha, Morganti voltou a São Paulo, casou-se com Giannina Morganti e mudou de ramo. A partir de 1902, passou a se dedicar à refinação de açúcar, utilizando um processo manual em instalações modestas na Rua Amaral Gurgel, na região da Vila Buarque.