O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que pretende enviar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir a gratuidade no transporte coletivo aos fins de semana nas cidades brasileiras que contam com o serviço.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Lula, a medida busca ampliar as possibilidades de lazer, descanso e convivência familiar, especialmente diante da discussão sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. “Final de semana, passagem gratuita para você passear tranquilo com a sua família”, afirmou o presidente.

Proposta prevê uso de emendas parlamentares