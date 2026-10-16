A Clínica de Olhos Quinellato, em Piracicaba (SP), está com oportunidade aberta para o cargo de recepcionista. A vaga é para contratação pelo regime CLT, com salário de R$ 2.400, além de benefícios como vale-transporte e vale-refeição. A profissional selecionada atuará presencialmente no atendimento aos pacientes e no suporte às rotinas administrativas da clínica.
A empresa busca uma profissional organizada, ágil, com boa comunicação e domínio de ferramentas digitais. A função exige atenção aos detalhes, facilidade para lidar com sistemas informatizados e habilidade para realizar diferentes tarefas ao longo do expediente, incluindo atendimento ao público, controle de agenda e apoio administrativo e financeiro.
Atendimento aos pacientes e organização da agenda
Entre as principais atribuições estão o atendimento presencial, telefônico e por WhatsApp, a recepção e o acolhimento dos pacientes, além da organização e do gerenciamento da agenda médica.
A profissional também será responsável por utilizar diariamente sistemas médicos e ferramentas digitais, contribuindo para o fluxo de informações e para a organização dos atendimentos. A comunicação por mensagens exige clareza, educação e agilidade, especialmente no contato com pacientes que procuram informações ou precisam organizar consultas.
Outra parte das atividades envolve o apoio ao setor financeiro, com lançamentos, conferências e controles, além do auxílio na organização de planilhas contábeis. Por isso, a clínica procura alguém que tenha familiaridade com computador, sistemas de gestão e ferramentas como Excel ou Google Sheets.
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Requisitos para a vaga
A experiência anterior com atendimento ao público é valorizada. Ter trabalhado em clínicas médicas ou consultórios é considerado um diferencial, mas não é obrigatório. A experiência específica em oftalmologia também é desejável.
Entre as características e os conhecimentos procurados estão:
- Boa comunicação e postura profissional;
- Organização e atenção aos detalhes;
- Domínio de computador e facilidade para utilizar sistemas digitais;
- Conhecimento em Excel ou Google Sheets;
- Boa escrita para atendimento por WhatsApp;
- Agilidade para lidar com diferentes demandas;
- Facilidade com sistemas de gestão e ferramentas tecnológicas.
A clínica também considera diferenciais a experiência com prontuário eletrônico, a vivência em unidades de saúde com grande volume de pacientes e os conhecimentos básicos de rotinas financeiras.
Jornada de trabalho e benefícios
O trabalho será presencial, em Piracicaba, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A candidata também precisa ter disponibilidade para trabalhar aos sábados.
A remuneração oferecida é de R$ 2.400, com contratação pelo regime CLT. O pacote de benefícios inclui vale-transporte e vale-refeição.
Segundo a descrição da oportunidade, a clínica oferece processos definidos, treinamento estruturado e reuniões semanais de equipe, com o objetivo de alinhar as atividades e as expectativas para a função.
Como se candidatar
Os interessados na vaga de recepcionista da Clínica de Olhos Quinellato, em Piracicaba, devem realizar a candidatura por meio do link : https://www.linkedin.com/company/cl%C3%ADnica-de-olhos-quinellato/jobs/.