A Clínica de Olhos Quinellato, em Piracicaba (SP), está com oportunidade aberta para o cargo de recepcionista. A vaga é para contratação pelo regime CLT, com salário de R$ 2.400, além de benefícios como vale-transporte e vale-refeição. A profissional selecionada atuará presencialmente no atendimento aos pacientes e no suporte às rotinas administrativas da clínica.

A empresa busca uma profissional organizada, ágil, com boa comunicação e domínio de ferramentas digitais. A função exige atenção aos detalhes, facilidade para lidar com sistemas informatizados e habilidade para realizar diferentes tarefas ao longo do expediente, incluindo atendimento ao público, controle de agenda e apoio administrativo e financeiro.

Atendimento aos pacientes e organização da agenda