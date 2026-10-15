O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em Piracicaba e cidades da região. O aviso começou à 0h desta quinta-feira (15) e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (16).
De acordo com o instituto, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo durante o período de vigência do alerta.
A classificação indica baixo risco de ocorrência de problemas como interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.
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INMET orienta população durante as tempestades
Durante a ocorrência de ventos fortes, a orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Em caso de chuva acompanhada de raios, a população deve evitar áreas abertas e buscar abrigo em locais seguros. Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
O alerta permanece válido até o fim da sexta-feira (16), mas as condições meteorológicas podem mudar ao longo do período. A recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e os avisos da Defesa Civil.