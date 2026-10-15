15 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALERTA LARANJA

Alerta: Piracicaba pode ter tempestade de granizo; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
Aviso prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo até sexta-feira (16).
Aviso prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo até sexta-feira (16).

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em Piracicaba e cidades da região. O aviso começou à 0h desta quinta-feira (15) e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (16).

De acordo com o instituto, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo durante o período de vigência do alerta.

A classificação indica baixo risco de ocorrência de problemas como interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Saiba mais:

INMET orienta população durante as tempestades

Durante a ocorrência de ventos fortes, a orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de chuva acompanhada de raios, a população deve evitar áreas abertas e buscar abrigo em locais seguros. Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

O alerta permanece válido até o fim da sexta-feira (16), mas as condições meteorológicas podem mudar ao longo do período. A recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e os avisos da Defesa Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários