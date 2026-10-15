O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em Piracicaba e cidades da região. O aviso começou à 0h desta quinta-feira (15) e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (16).

De acordo com o instituto, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo durante o período de vigência do alerta.

A classificação indica baixo risco de ocorrência de problemas como interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.