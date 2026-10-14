A cidade de Piracicaba se despede de uma de suas mais reconhecidas comunicadoras. A jornalista Meg Tumang faleceu aos 87 anos na tarde desta quarta-feira (14), no Hospital Unimed Piracicaba, encerrando uma trajetória profissional marcada pela elegância, sensibilidade e dedicação à comunicação.

Nome consagrado do colunismo social, Meg atuou por mais de três décadas nos principais veículos de imprensa da cidade, com passagens pelo Diário de Piracicaba e pelo Jornal de Piracicaba. Ao longo de sua carreira, tornou-se uma das cronistas sociais mais respeitadas da região, acompanhando de perto os acontecimentos que marcaram a vida social, cultural, empresarial e filantrópica de Piracicaba.

Mais do que uma jornalista talentosa, Meg será lembrada pela cordialidade, pelo carisma e pela extensa rede de amizades construída ao longo da vida. Admirada por colegas de profissão, lideranças e leitores, transformou a atividade jornalística em uma verdadeira ponte entre pessoas, instituições e histórias.