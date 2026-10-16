A 4ª Corrida e Caminhada Kazamigas será realizada neste domingo, (18), com uma programação que une atividade física, conscientização sobre o câncer de mama e solidariedade. A iniciativa contará com a participação do CECAN (Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba), que levará orientações sobre a doença e promoverá a venda de camisetas para apoiar ações em benefício dos pacientes.
Exclusiva para mulheres, a atividade acontecerá na Rua Lívio Ferraciu, próximo à lagoa do bairro Santa Rita. A concentração está marcada para as 6h30, com largada às 7h. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Raveli Sports e pelo Instagram @kazamigaspiracicaba.
Um dos destaques da programação será a palestra “Da Prevenção à Cura no Câncer de Mama”, ministrada pelo oncologista Daniel Módolo, do CECAN. A apresentação abordará prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, com o objetivo de ampliar o acesso a informações sobre a doença e reforçar a importância do cuidado com a saúde.
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Esporte, conscientização e solidariedade
Organizada pelo Grupo Kazamigas, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, a corrida e caminhada chega à quarta edição como parte da mobilização do Outubro Rosa. A participação do CECAN integra as atividades educativas, de acolhimento e bem-estar promovidas pela unidade ao longo do mês, envolvendo profissionais da saúde, pacientes, familiares, voluntários e comunidade.
A história do grupo começou em 2019, quando 15 mulheres se reuniram para participar de uma corrida em Santa Bárbara d'Oeste. A partir dessa experiência, as fundadoras Edineia Gonçalves, conhecida como Neia, e Vanise Militão passaram a organizar treinos de caminhada e corrida de rua em Piracicaba e região. Com o crescimento do grupo, a prática esportiva também se tornou um espaço de convivência, incentivo e fortalecimento da autoestima. A quarta edição do evento dá continuidade a essa trajetória, reunindo mulheres em torno do esporte e da conscientização sobre a saúde feminina.
Durante a atividade, o público poderá adquirir a camiseta oficial do Outubro Rosa do CECAN. A venda contribuirá para as ações desenvolvidas em benefício dos pacientes da unidade, ampliando as possibilidades de participação da comunidade na campanha.