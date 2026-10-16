A 4ª Corrida e Caminhada Kazamigas será realizada neste domingo, (18), com uma programação que une atividade física, conscientização sobre o câncer de mama e solidariedade. A iniciativa contará com a participação do CECAN (Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba), que levará orientações sobre a doença e promoverá a venda de camisetas para apoiar ações em benefício dos pacientes.

Exclusiva para mulheres, a atividade acontecerá na Rua Lívio Ferraciu, próximo à lagoa do bairro Santa Rita. A concentração está marcada para as 6h30, com largada às 7h. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Raveli Sports e pelo Instagram @kazamigaspiracicaba.

Um dos destaques da programação será a palestra “Da Prevenção à Cura no Câncer de Mama”, ministrada pelo oncologista Daniel Módolo, do CECAN. A apresentação abordará prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, com o objetivo de ampliar o acesso a informações sobre a doença e reforçar a importância do cuidado com a saúde.