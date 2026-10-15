Dois semáforos foram instalados no cruzamento das ruas Alferes José Caetano e Ipiranga, na região central de Piracicaba. Apesar de os equipamentos já estarem posicionados no local, ainda não há informações sobre a data prevista para o início da operação.

O cruzamento liga duas vias da região central do município e concentra o deslocamento de motoristas e pedestres. A instalação dos dispositivos faz parte das intervenções na sinalização viária do trecho, mas não foram divulgados detalhes sobre o cronograma para a ativação.

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