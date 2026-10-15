Dois semáforos foram instalados no cruzamento das ruas Alferes José Caetano e Ipiranga, na região central de Piracicaba. Apesar de os equipamentos já estarem posicionados no local, ainda não há informações sobre a data prevista para o início da operação.
O cruzamento liga duas vias da região central do município e concentra o deslocamento de motoristas e pedestres. A instalação dos dispositivos faz parte das intervenções na sinalização viária do trecho, mas não foram divulgados detalhes sobre o cronograma para a ativação.
Saiba mais:
Até que os semáforos entrem em funcionamento, os usuários das duas vias devem seguir a sinalização existente e observar as condições de circulação ao passar pelo cruzamento. A orientação vale tanto para os condutores de veículos quanto para os pedestres que utilizam o local.
A ausência de uma data para o início da operação mantém indefinida a previsão para que os equipamentos passem a organizar o fluxo de veículos e a travessia de pedestres por meio de sinais luminosos.
Até o momento, não foram informados o prazo para a ativação dos semáforos nem os motivos pelos quais os dispositivos ainda não estão em funcionamento.
A previsão para o início da operação depende de informações dos órgãos responsáveis pelo trânsito no município. Não há, até o momento, confirmação sobre quando os equipamentos começarão a funcionar no cruzamento das ruas Alferes José Caetano e Ipiranga.