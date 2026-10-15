SRA. ADELINA PEQUENO SARNE Faleceu dia 15/10/2026 na cidade de Araras - SP, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Ademar Sarne. Era filha do Sr. Manoel Pequeno Filho e da Sra. Judith Gomes de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Maria de Lourdes Sarne de Moura casada com Antonio de Moura, Neuza Dinapoli casada com Antonio Dinapoli, Maria Neide Sarne Guerra, falecida, Cleusa Sueli Sarne Davatz casada com Marcos Aurelio Davatz, Anivaldo Aparecido Sarni. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 1, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ADRIANA APARECIDA RIBEIRO RAMOS Faleceu dia 15/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casada com o Sr. Wilson Rodrigues Ramos. Era filha do Sr. Antonio Geraldo Ribeiro e da Sra. Vera Lucia Peroni Ribeiro, falecidos. Deixa os filhos: Adrieli Cristiane Ramos Souza casada com Rafael Rodrigo de Souza, Marielen Fernanda Ramos de Souza casada com Bruno Mathias de Souza, João Pedro Rodrigues Ramos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (1) Margaridas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. CELSO MORAES Faleceu anteontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 53 anos, filho dos finados Sr. Jose Leite de Moraes e da Sra. Florentina Joaquim Moraes. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.