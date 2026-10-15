SRA. ADELINA PEQUENO SARNE Faleceu dia 15/10/2026 na cidade de Araras - SP, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Ademar Sarne. Era filha do Sr. Manoel Pequeno Filho e da Sra. Judith Gomes de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Maria de Lourdes Sarne de Moura casada com Antonio de Moura, Neuza Dinapoli casada com Antonio Dinapoli, Maria Neide Sarne Guerra, falecida, Cleusa Sueli Sarne Davatz casada com Marcos Aurelio Davatz, Anivaldo Aparecido Sarni. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 1, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ADRIANA APARECIDA RIBEIRO RAMOS Faleceu dia 15/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casada com o Sr. Wilson Rodrigues Ramos. Era filha do Sr. Antonio Geraldo Ribeiro e da Sra. Vera Lucia Peroni Ribeiro, falecidos. Deixa os filhos: Adrieli Cristiane Ramos Souza casada com Rafael Rodrigo de Souza, Marielen Fernanda Ramos de Souza casada com Bruno Mathias de Souza, João Pedro Rodrigues Ramos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (1) Margaridas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CELSO MORAES Faleceu anteontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 53 anos, filho dos finados Sr. Jose Leite de Moraes e da Sra. Florentina Joaquim Moraes. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JORNALISTA: SRA. ELIZA GUERRA TUMANG Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. André Vieira Guerra e da Sra. Maria Nannete Vieira, era viúva do Sr. Andres Jose Tumang; deixa o filho Andres Luciano Guerra Tumang, falecido, deixando viúva a Sra. Elaine L. Aparecida Papa Tumang. Deixa o neto Thiago, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 12h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FRANCISCO DE ASSIS AMARAL NORDER Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Celso Norder e da Sra. Ruth Amaral Norder, era casado com a Sra. Sueli Aparecida Belardi Norder; deixa as filhas: Erica Pupin Norder; Fabiola Pupin Norder; Luciana Pupin Norder e Francine Pupin Norder, e os enteados: Fabrício e Guilherme. Deixando também irmãos, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 11h30 às 18h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. INEIDE FUZARO FERREIRA Faleceu dia 15/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Ferreira. Era filha do Sr. Luiz Fuzaro e da Sra. Sebastiana Pereira Fuzaro, falecidos. Deixa filhos: Maria Helena Rodrigues casada com Silvio Rodrigues Filho, Maria Ap. Ferreira Lima viúva de Braz Donizete Soares de Lima, Antonio Luiz Ferreira casado com Antonia Ferreira e Maria Angelica Ferreira Campo casada com Marcos Antonio Campo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/10/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO ROBERTO LOPES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Daniel Lopes e da Sra. Dirce Ferraz de Toledo Lopes, era casado com a Sra. Maria Sirlene Oliveira Silva Lopes. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA - SRA. MALBA GIL IATAURO Faleceu dia 15/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio de Padua Cillo Iatauro. Era filha do Sr. Ismael Gil e da Sra. Maria da Conceição Nobre Gil, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Gil Iatauro, Marco Antonio Gil Iatauro e Julia Helena Gil Iatauro, falecida. Deixa 1 neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (4) Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA ISABEL RODRIGUES BAPTISTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Jose Rodrigues Filho e da Sra. Guilhermina Rodrigues, era casada com o Sr. Luiz Antonio Baptista; deixa as filhas: Lidiane de Cassia Baptista, casada com o Sr. Cristian Jose Baptista; Liliane Catia Baptista Lupi, casada com o Sr. Paulo Roberto Lupi Junior e Leila Claudia Baptista, casada com o Sr. Maycon Ribeiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. NARCISO ANTONIO RAZERA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Paulo Razera e da Sra. Lourdes Pachane Razera, era casado com a Sra. Eva Aparecida Rodrigues Razera; deixa os filhos: Paula Razera; Amanda Razera; Jessica Rodrigues Razera e Gabriel Vinicius Rodrigues Razera. Deixa irmãos, netos, bisneto, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Benedito Ferreira da Silva e da Sra. Joelina Galdino da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
MENINO: VALENTIN RODRIGUES STANKEVICIUS LOPES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 04 anos, filho do Sr. Diego Rodrigues Paes Perdiza e da Sra. Ana Beatriz Dias Lopes. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.