As propostas econômicas e sociais apresentadas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) reacendem o debate sobre os custos das medidas anunciadas durante a disputa eleitoral. Entre benefícios sociais, renegociação de dívidas e mudanças nas regras trabalhistas, as iniciativas levantam questionamentos sobre o impacto nas contas públicas e a origem dos recursos necessários para colocá-las em prática.

Em artigo de opinião, o colunista Fabiano Lana critica o que considera uma disputa por popularidade baseada em promessas com custos elevados. Na avaliação do autor, medidas anunciadas em período eleitoral precisam ser analisadas não apenas pelos benefícios que oferecem, mas também pelas despesas que podem gerar para o governo e para a sociedade.

Promessas eleitorais e impacto nas contas públicas

O texto cita um levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal, que estimou em R$ 298,4 bilhões o custo de medidas associadas ao governo federal para 2026. O artigo utiliza esse montante para questionar a sustentabilidade das iniciativas e o impacto que elas podem ter sobre o orçamento público.