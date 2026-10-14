SR. CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE CAMPOS Faleceu anteontem, na cidade de Itapetininga/SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Sebastião de Campos e da Sra. Elza Ferreira de Campos, era casado com a Sra. Maria Sebastiana Rodrigues de Campos; deixa o filho: Rafael, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. IVONE MARIA CAMILO DE ARRUDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Humberto Camilo e da Sra. Maria Zanoncio Camilo, era casada com o Sr. Otávio Firmino de Arruda; deixa a filha: Neusa Aparecida Firmino de Arruda. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "D-Lótus", do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LAZARO SEVERINO Faleceu dia 14/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade. Era filho do Sr. João Severino e da Sra. Benedita Ferraz do Carmo, falecidos. Deixa a companheira Nildes Maria Pinto, os irmãos: Maria Severino Vitti e Francisco Severino, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/10/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 02, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.