SR. CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE CAMPOS Faleceu anteontem, na cidade de Itapetininga/SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Sebastião de Campos e da Sra. Elza Ferreira de Campos, era casado com a Sra. Maria Sebastiana Rodrigues de Campos; deixa o filho: Rafael, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IVONE MARIA CAMILO DE ARRUDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Humberto Camilo e da Sra. Maria Zanoncio Camilo, era casada com o Sr. Otávio Firmino de Arruda; deixa a filha: Neusa Aparecida Firmino de Arruda. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "D-Lótus", do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LAZARO SEVERINO Faleceu dia 14/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade. Era filho do Sr. João Severino e da Sra. Benedita Ferraz do Carmo, falecidos. Deixa a companheira Nildes Maria Pinto, os irmãos: Maria Severino Vitti e Francisco Severino, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/10/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 02, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUIS FERNANDO PERINA Faleceu dia 13/10/2026 na cidade de Piracicaba, 44 anos de idade e era casado com a Sra. Juliana Henrique da Silva. Era filho do Sr. Renato Perina Filho e da Sra. Maria de Lourdes Tomazella Perina. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/10/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Jasmim, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filha dos finados Sr. Francisco Cornel Pereira e da Sra. Reginalda Ferreira da Silva, era casada com o Sr. Valdemir Ribeiro Batista; deixa os filhos: Keila Pereira Batista; Bruno Pereira Batista; Murilo Pereira Batista e Diego Pereira Batista, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARTA XAVIER MARCELINO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Inácio Xavier da Silva e da Sra. Joana Carvalho da Silva, era viúva do Sr. Oswaldo Marcelino Alves; deixa os filhos: Gerson Marcelino e Erika Marcelino Zen, casada com o Sr. Anderson Gilberto Zen. Deixa irmã, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 12h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade, na cidade de São Caetano do Sul/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MIRIAM ESTER DEL NERO DE LUNA Faleceu ontem, na cidade de Campinas/SP, contava 63 anos, filha do Sr. Paulo Del Nero e da Sra. Dina Esther Obrownick Del Nero, falecida, era casada com o Sr. Ocilon Ferreira de Luna; deixa os filhos: Valdineza Del Nero de Luna Vieira, casada com o Sr. Roberto Vieira; Vanize Gabriele Del Nero de Luna; Paulo José Del Nero de Luna; Vanessa Del Nero de Luna, falecida e Vivian Del Nero de Luna Antonio, falecida, deixando viúvo o Sr. Eliel Antonio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SILVIO CÉSAR MARTINS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho da Sra. Antonia Apparecida Martins, falecida, era casado com a Sra. Maria Clarice Bonifacio Martins; deixa os filhos: Michael Willian Bonifacio Martins; Andrews Bonifacio Martins; Vinicius Bonifacio Martins e Priscila Bonifacio Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.