14 de outubro de 2026
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VÍDEO:DE PIRACICABA

Jovem morre em Portugal e família pede ajuda para trazer o corpo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Lauren Clemente tinha apenas 20 anos.
Lauren Clemente tinha apenas 20 anos.

 Uma morte cercada de perguntas e uma corrida para conseguir uma despedida em casa.

A família de Lauren Fabiane Freires Clemente, de 20 anos, vive um momento de dor após a jovem morrer em Portugal. Para trazer o corpo de volta a Piracicaba , os parentes precisam arrecadar R$ 60 mil.

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Lauren havia se mudado para o país europeu em busca de oportunidades profissionais. Agora, a família tenta viabilizar o traslado internacional enquanto aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.

 A campanha busca arrecadar R$ 60 mil para que Lauren possa ser velada e sepultada em sua cidade natal. A chave Pix é : freiresandra70@gmail.com

Beneficiária: Sandra Suely Freires G. Lima

Enquanto as respostas não chegam, a família enfrenta o desafio de arrecadar o valor necessário para trazer Lauren de volta ao Brasil e se despedir dela em Piracicaba.

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