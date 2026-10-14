Uma morte cercada de perguntas e uma corrida para conseguir uma despedida em casa.
A família de Lauren Fabiane Freires Clemente, de 20 anos, vive um momento de dor após a jovem morrer em Portugal. Para trazer o corpo de volta a Piracicaba , os parentes precisam arrecadar R$ 60 mil.
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Lauren havia se mudado para o país europeu em busca de oportunidades profissionais. Agora, a família tenta viabilizar o traslado internacional enquanto aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.
A campanha busca arrecadar R$ 60 mil para que Lauren possa ser velada e sepultada em sua cidade natal. A chave Pix é : freiresandra70@gmail.com
Beneficiária: Sandra Suely Freires G. Lima
Enquanto as respostas não chegam, a família enfrenta o desafio de arrecadar o valor necessário para trazer Lauren de volta ao Brasil e se despedir dela em Piracicaba.