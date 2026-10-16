O avanço dos exames de sangue para investigar a doença de Alzheimer abre novas possibilidades para o diagnóstico, mas o acesso à tecnologia ainda é limitado no Brasil. Embora testes que identificam biomarcadores associados à doença estejam disponíveis na rede privada, não há previsão confirmada para que o exame oferecido recentemente em Porto Alegre seja incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde informou que, até o momento, não recebeu uma solicitação específica para avaliar a incorporação do teste de p-tau217 citado na divulgação do Hospital Moinhos de Vento.

A inclusão de uma tecnologia na rede pública depende de uma análise que considera evidências científicas, segurança, benefícios para os pacientes, custo-efetividade e impacto financeiro. O registro sanitário pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por si só, não garante o fornecimento gratuito.

O que falta para o exame ser oferecido pelo SUS?