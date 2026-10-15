Uma investigação da Polícia Civil de Piracicaba teve novos desdobramentos e resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico no Vale do Sol em Piracicaba.

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As apurações vêm sendo conduzidas por policiais civis do 5º Distrito Policial, que há dias investigam a comercialização de entorpecentes em um residencial. Durante o trabalho policial, foram registradas diversas prisões em flagrante relacionadas ao tráfico de drogas no local.