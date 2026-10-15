15 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Homem é preso em investigação sobre tráfico em condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Um buraco no muro da escola era utilizado para a ação criminosa.
Um buraco no muro da escola era utilizado para a ação criminosa.

  Uma investigação da Polícia Civil de Piracicaba teve novos desdobramentos e resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico no Vale do Sol em Piracicaba.

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As apurações vêm sendo conduzidas por policiais civis do 5º Distrito Policial, que há dias investigam a comercialização de entorpecentes em um residencial. Durante o trabalho policial, foram registradas diversas prisões em flagrante relacionadas ao tráfico de drogas no local.

Segundo as informações da investigação, os traficantes utilizavam um buraco aberto no muro do condomínio para realizar a venda de drogas, situação que passou a integrar as diligências da equipe policial.

Com o avanço das investigações e diante de suspeitas de possível participação do homem no esquema criminoso, os policiais civis cumpriram, nesta data, um mandado judicial de busca na residência do investigado.

Durante as buscas, foram localizadas duas porções de maconha, além de materiais que, segundo a investigação, indicariam possível envolvimento do suspeito com a atividade criminosa.

Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhado à carceragem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A autoridade policial responsável pelo caso informou que as investigações terão continuidade, com o objetivo de identificar outras pessoas que possam estar envolvidas na comercialização de entorpecentes no condomínio.

O trabalho da Polícia Civil busca esclarecer a extensão das atividades criminosas e apurar a possível participação de outros envolvidos.

O caso segue sob investigação. 

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