Um exame de sangue que auxilia na identificação de alterações biológicas associadas à doença de Alzheimer começou a ser oferecido no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). Disponível na rede privada, o teste tem preço estimado em R$ 3 mil e representa uma alternativa menos invasiva para ajudar médicos a investigar pacientes com sintomas de comprometimento cognitivo.

A tecnologia analisa a proteína p-tau217, um biomarcador relacionado a alterações cerebrais associadas ao Alzheimer. O resultado pode contribuir para a investigação clínica e, em determinadas situações, reduzir a necessidade de procedimentos como a punção lombar e o PET amiloide.

Apesar do avanço, o exame não deve ser confundido com um teste capaz de diagnosticar a doença sozinho. A indicação depende de avaliação médica, e os resultados precisam ser interpretados em conjunto com os sintomas e outros dados clínicos.

Como funciona o teste de Alzheimer?