O Programa Vivaleite atende 663 crianças em Piracicaba e distribui mensalmente 10.290 litros de leite no município. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo busca contribuir para a alimentação infantil e combater a desnutrição, a insegurança alimentar e a anemia por deficiência de ferro. Nas áreas rurais de difícil acesso, o atendimento é complementado por um programa municipal que fornece leite em pó.

Cada criança beneficiada pelo Vivaleite recebe 15 litros mensais de leite integral pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D. O público atendido inclui crianças de seis meses a seis anos de idade, pertencentes a famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo e com Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

A distribuição ocorre semanalmente, às quartas-feiras, em unidades de saúde, equipamentos da assistência social e escolas municipais. Em Piracicaba, a execução envolve as secretarias municipais de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Educação e Saúde, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.