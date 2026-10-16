O Programa Vivaleite atende 663 crianças em Piracicaba e distribui mensalmente 10.290 litros de leite no município. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo busca contribuir para a alimentação infantil e combater a desnutrição, a insegurança alimentar e a anemia por deficiência de ferro. Nas áreas rurais de difícil acesso, o atendimento é complementado por um programa municipal que fornece leite em pó.
Cada criança beneficiada pelo Vivaleite recebe 15 litros mensais de leite integral pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D. O público atendido inclui crianças de seis meses a seis anos de idade, pertencentes a famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo e com Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.
A distribuição ocorre semanalmente, às quartas-feiras, em unidades de saúde, equipamentos da assistência social e escolas municipais. Em Piracicaba, a execução envolve as secretarias municipais de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Educação e Saúde, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.
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Benefício complementa alimentação das crianças
Há cerca de um ano, Maria Francisca Rosa de Jesus, de 46 anos, recebe o leite para complementar a alimentação da filha. Ela conheceu o programa por meio de um agente de saúde e conta que o benefício ajudou na rotina alimentar da criança, que não se adaptou bem ao leite de caixinha. “Ajuda muito a complementar a alimentação dela. Uso para fazer mingau, entre outras coisas. Acho o programa muito bom, beneficia as famílias e principalmente as mães”, relata.
Toda quarta-feira, Maria Francisca vai ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila Sônia para retirar o produto. Para conservar o leite refrigerado durante o trajeto até a residência, ela utiliza uma sacola térmica.
Em setembro, 27 famílias foram atendidas pelo Vivaleite no CRAS Vila Sônia. Segundo a assistente social da unidade, Vilmarina Soares de Moraes, a retirada exige organização, pois o produto precisa ser entregue aos beneficiários em até uma hora após chegar ao local. “A distribuição exige atenção: depois que chega ao CRAS o leite deve ser entregue aos beneficiários em até uma hora após o recebimento, mas todos já estão acostumados e as famílias se organizam para vir buscar no horário. Quem não pode vir pede para um parente, vizinho. Mas, em geral, são todos comprometidos e assíduos com as entregas”, explica.
Além da distribuição, o município acompanha o crescimento das crianças. A Secretaria de Saúde coleta informações de peso e altura a cada quatro meses, enquanto a Educação auxilia na organização dos pontos de entrega.
Como participar do Vivaleite
Os responsáveis pelas crianças devem procurar uma unidade do CRAS para realizar ou atualizar o Cadastro Único. Para o atendimento, é necessário apresentar:
- Certidão de nascimento da criança;
- RG e CPF do responsável;
- Comprovante de endereço;
- Comprovante de renda;
- Carteirinha de vacinação e registro de pesagem atualizados.
A seleção dos beneficiários é feita pelo governo estadual, com base nas informações do CadÚnico e na disponibilidade de vagas no município.
Programa municipal atende áreas rurais
Para atender crianças que vivem em regiões rurais ou localidades de difícil acesso para os caminhões responsáveis pela entrega do leite, Piracicaba mantém o Programa Leite em Pó Social.
A iniciativa municipal beneficia atualmente 71 crianças e oferece uma quantidade de leite em pó equivalente aos 15 litros mensais de leite fluido previstos no programa estadual. Os critérios de participação são semelhantes aos do Vivaleite, mas o acompanhamento nutricional é mensal.
A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela compra do leite em pó e pela coleta dos dados de peso e altura. A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família organiza a distribuição aos pontos de entrega, enquanto a Secretaria Municipal de Educação entrega o produto às famílias nas escolas municipais da zona rural.