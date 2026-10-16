Piracicaba conquistou mais quatro medalhas de bronze na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior, na quarta-feira (14), com os resultados do boxe. Com as novas conquistas, a delegação do município chegou a 12 medalhas na competição, realizada em Votuporanga até domingo (18).

As medalhas foram conquistadas por Otávio Augusto de Souza da Luz, na categoria até 80 kg; Weslley Ferreira da Silva, até 75 kg; Ramon Batagello Souza, na categoria Elite até 90 kg; e Nathan Rodrigues de Souza, até 50 kg. Os atletas foram orientados pela treinadora Cristmi Niero Páfaro e por Frederico Mitooka, gestor do projeto Em Busca de Campeões, parceiro da Prefeitura na modalidade por meio de chamamento público.

Karatê também garantiu medalhas