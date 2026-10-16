Piracicaba conquistou mais quatro medalhas de bronze na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior, na quarta-feira (14), com os resultados do boxe. Com as novas conquistas, a delegação do município chegou a 12 medalhas na competição, realizada em Votuporanga até domingo (18).
As medalhas foram conquistadas por Otávio Augusto de Souza da Luz, na categoria até 80 kg; Weslley Ferreira da Silva, até 75 kg; Ramon Batagello Souza, na categoria Elite até 90 kg; e Nathan Rodrigues de Souza, até 50 kg. Os atletas foram orientados pela treinadora Cristmi Niero Páfaro e por Frederico Mitooka, gestor do projeto Em Busca de Campeões, parceiro da Prefeitura na modalidade por meio de chamamento público.
Karatê também garantiu medalhas
Antes dos resultados do boxe, Piracicaba já havia conquistado seis medalhas no karatê. Igor Alves e Cailane Alcântara ficaram com o ouro, enquanto Igor Assis e Bárbara Borges conquistaram a prata. Felipe Bernardo e a equipe de kumite também garantiram medalhas de bronze.
Outras duas medalhas vieram com Laura Marcussi Sabbagh, no salto em distância, com a marca de 4,80 metros, e com Eloá Cavalcante e Thiago de Carvalho, na dupla mista de poomsae do taekwondo.
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Município segue na disputa
A delegação piracicabana continua competindo em modalidades como futebol masculino sub-20, representado pelo XV de Piracicaba, futsal masculino, damas feminino e masculino sub-21, kickboxing, malha, voleibol feminino, capoeira, basquete 3x3 e xadrez. As disputas podem render novas medalhas ao município.
A participação é coordenada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. A 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior reúne cerca de 10 mil atletas de 167 municípios paulistas, além de comissões técnicas, familiares e visitantes.
A programação e os resultados podem ser consultados no site oficial dos Jogos Abertos: https://jogosabertos.votuporanga.sp.gov.br/.