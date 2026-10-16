A Prefeitura de Piracicaba realizou serviços de tapa-buraco em 20 vias de 14 bairros do município entre os dias 5 e 9 de outubro. A ação, conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, tem como objetivo melhorar a segurança viária, o conforto dos motoristas e a fluidez do trânsito.
Os trabalhos contemplaram ruas e avenidas de diferentes regiões da cidade. Segundo a administração municipal, as equipes priorizam locais estratégicos, como avenidas com fluxo intenso de veículos, além de pontos que necessitam de reparos identificados durante os deslocamentos das equipes.
As solicitações também chegam à Secretaria por meio do Serviço de Informações à População (SIP), pelo telefone 156, e de demandas encaminhadas por vereadores.
A execução do tapa-buraco segue um procedimento padronizado, com medição da massa aplicada por metro quadrado. Nos pontos que exigem intervenção mais profunda, as equipes fazem o recorte ao redor do buraco, preenchem o espaço com bica corrida — material composto por pedra britada, pedrisco e pó de pedra — e finalizam com a aplicação de massa asfáltica.
Confira as vias atendidas
Os serviços foram realizados nos seguintes bairros:
- Areão: avenida Monsenhor Martinho Salgot;
- Dois Córregos: rua Antonio de Moraes Barros;
- Jaraguá: ruas Santos, Pedro Morato Krahembuhl e Professor Hidelbrando Seixas de Siqueira;
- Jardim Tatuapé: rua Luiz Vaz de Toledo Piza;
- Jupiá: avenida Abel Pereira;
- Morato: avenida Alberto Morato Krahenbuhl;
- Morumbi: avenida Dr. Cássio Pascoal Padovani;
- Nova América: avenida Antônio Fazanaro;
- Ondas: avenida Jaime Pereira;
- Paulista: avenida Jane Conceição, avenida Conselheiro Costa Pinto e rua Campinas;
- Piracicamirim: avenidas Rio das Pedras e Dois Córregos;
- Pompeia: rua Antônio Donato Ferraz;
- Santa Teresinha: ruas Luisiana e Miguel de Cillo;
- São Luiz: avenida Francisco de Souza.