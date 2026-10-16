A Prefeitura de Piracicaba realizou serviços de tapa-buraco em 20 vias de 14 bairros do município entre os dias 5 e 9 de outubro. A ação, conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, tem como objetivo melhorar a segurança viária, o conforto dos motoristas e a fluidez do trânsito.

Os trabalhos contemplaram ruas e avenidas de diferentes regiões da cidade. Segundo a administração municipal, as equipes priorizam locais estratégicos, como avenidas com fluxo intenso de veículos, além de pontos que necessitam de reparos identificados durante os deslocamentos das equipes.

As solicitações também chegam à Secretaria por meio do Serviço de Informações à População (SIP), pelo telefone 156, e de demandas encaminhadas por vereadores.