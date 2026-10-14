O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba está buscando novos lares para 7 cavalos que estão disponíveis para adoção responsável. A iniciativa pretende encontrar tutores preparados para oferecer aos animais os cuidados necessários, um ambiente adequado e qualidade de vida.
Os cavalos disponíveis são Joaninha, Barão, Serena, Valente, Xerife, Formosa e Chico. Para manifestar interesse, é necessário entrar em contato pelo Instagram @amigosdbea e informar o número do GEDAVE ativo da propriedade, requisito para dar andamento ao processo de adoção.
O GEDAVE é o sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, utilizado no estado de São Paulo para o registro e o acompanhamento de informações relacionadas à defesa sanitária animal e vegetal. O cadastro permite identificar a propriedade e contribui para o controle sanitário e a rastreabilidade dos animais.
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Trabalho do Núcleo de Bem-Estar Animal
O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba atua na proteção e no cuidado dos animais, com iniciativas voltadas à promoção do bem-estar e à busca por destinações adequadas. A disponibilização dos cavalos para adoção representa uma oportunidade de encontrar novos tutores e garantir que os animais recebam atenção e cuidados em um ambiente apropriado.
A adoção de um cavalo exige responsabilidade e planejamento. Antes de assumir esse compromisso, é importante avaliar se a propriedade oferece espaço adequado, alimentação apropriada, acompanhamento veterinário e condições para atender às necessidades do animal.