O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba está buscando novos lares para 7 cavalos que estão disponíveis para adoção responsável. A iniciativa pretende encontrar tutores preparados para oferecer aos animais os cuidados necessários, um ambiente adequado e qualidade de vida.

Os cavalos disponíveis são Joaninha, Barão, Serena, Valente, Xerife, Formosa e Chico. Para manifestar interesse, é necessário entrar em contato pelo Instagram @amigosdbea e informar o número do GEDAVE ativo da propriedade, requisito para dar andamento ao processo de adoção.

O GEDAVE é o sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, utilizado no estado de São Paulo para o registro e o acompanhamento de informações relacionadas à defesa sanitária animal e vegetal. O cadastro permite identificar a propriedade e contribui para o controle sanitário e a rastreabilidade dos animais.